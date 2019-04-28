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獨／超級星期二！韓郭朱將同台 國民黨政策辯論提前登場

神明來「託夢」還是亂夢？ 受玄宮三步驟教你驗證真偽

漢光兵推重兵北上勤王 日美軍事部署反制共軍船團

2019-04-28 11:15聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國軍漢光35號「電腦輔助指揮所演習」日前結束，國防部明日將與來台的美軍觀摩團共同舉行兵推總檢討會。據了解，此次電腦兵棋戰術攻防中，防衛軍廣泛演練反制共軍兩棲登陸、繞越東部攻擊等狀況，而日、美在與那國島、沖繩的軍事部署，也被納入兵推，作為阻滯共軍船團自北海南下東部海域的戰術參數。

此外，在登陸共軍能否進入台北市議題受到關注下，兵推尤其針對中樞防衛任務，進行多點夜戰突襲等刁鑽戰術的演練。防衛軍在失去空優的情況下，受命調集陸軍航空旅，花防部、蘭指部部隊，連同中、南部機步旅，機動北上協助憲兵司令部固守中樞防務，阻滯攻擊軍攻勢，攻擊軍因此無法進入台北市。但在道路、橋樑都被癱瘓下，位於南部的陸戰99旅試圖以鐵運北上時，被攻擊軍飛彈攻擊，在鐵路集運站慘遭全殲。

今年攻擊軍擁有可隔海開火的衛士火箭等傳統武器參數，據稱在推演裡被部署在浙江，射程涵蓋台中以北區域，造成防衛軍相當大壓力。但防衛軍據海峽天險，不但有東引、馬祖攻艦飛彈的箝制，加上日、美在與那國島、沖繩的防空與反艦飛彈佈勢，攻擊軍船團無法自北海南下前往東部海域部署；攻擊軍在東部的作為，仍以導彈、空中攻擊等遙攻與少量特戰滲透為主，主力仍置於進攻台灣西部。

而為驗證反制共軍兩棲登陸，在統裁部允許下，扮演共軍的攻擊軍以4個陸戰旅，搭配兩棲合成旅與裝甲旅，登陸桃園海湖、寶島厝一帶海岸，台北港也模擬遭奪取，攻擊軍並指揮4艘「野牛級氣墊艇」，試圖進入淡水河口直溯台北市中樞，但在外海就被陸軍6軍團部署在淡水山區標定好的火砲擊沉。

操演特別驗證中樞防務，包括松山機場、公館、大漢河濱公園，在兵棋推演期間不斷遭攻擊軍夜間機降，狀況不斷，負責北市防務的憲兵司令部疲於奔命；而為驗證守住中樞最大軍力，中南部軍團，只留下裝甲旅，其餘機步旅、陸軍航空旅、花防部、蘭指部的部隊，奉令幾全數都北上「勤王」，協助固守台北市，阻滯攻擊軍的攻勢，但推演中防衛軍已失去空優，南部陸戰99旅在道路、橋樑都被癱瘓下，試圖以鐵運北上，在楠梓火車站被空中攻擊遭到全殲。

為驗證反制共軍兩棲登陸，攻擊軍指揮4艘「野牛級氣墊艇」，試圖進入淡水河口直溯台北...
為驗證反制共軍兩棲登陸，攻擊軍指揮4艘「野牛級氣墊艇」，試圖進入淡水河口直溯台北市中樞，但在外海就被陸軍6軍團部署在淡水山區標定好的火砲擊沉。圖為示意。本報資料照；記者洪哲政/攝影
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兵推中位於南部的陸戰99旅試圖以鐵運北上＂勤王＂時，被攻擊軍飛彈攻擊，在鐵路集運...
兵推中位於南部的陸戰99旅試圖以鐵運北上＂勤王＂時，被攻擊軍飛彈攻擊，在鐵路集運站慘遭全殲。圖為示意。圖／陸軍
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國軍漢光35號「電腦輔助指揮所演習」日前結束，兵推針對中樞防衛任務，進行多點夜戰...
國軍漢光35號「電腦輔助指揮所演習」日前結束，兵推針對中樞防衛任務，進行多點夜戰突襲等刁鑽戰術的演練。防衛軍受命調集陸軍航空旅，花防部、蘭指部部隊，連同中、南部機步旅，機動北上協助憲兵司令部「勤王」。圖為憲兵部隊雲豹甲車過去操演中樞防務時夜間機動狀況。圖／軍聞社
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國軍漢光35號「電腦輔助指揮所演習」日前結束，兵推針對中樞防衛任務，進行多點夜戰...
國軍漢光35號「電腦輔助指揮所演習」日前結束，兵推針對中樞防衛任務，進行多點夜戰突襲等刁鑽戰術的演練。防衛軍受命調集陸軍航空旅，花防部、蘭指部部隊，連同中、南部機步旅，機動北上協助憲兵司令部「勤王」。圖為憲兵部隊過去操演中樞防務狀況。圖／軍聞社
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