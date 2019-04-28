漢光兵推重兵北上勤王 日美軍事部署反制共軍船團

2019-04-28 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國軍漢光35號「電腦輔助指揮所演習」日前結束，國防部明日將與來台的美軍觀摩團共同舉行兵推總檢討會。據了解，此次電腦兵棋戰術攻防中，防衛軍廣泛演練反制共軍兩棲登陸、繞越東部攻擊等狀況，而日、美在與那國島、沖繩的軍事部署，也被納入兵推，作為阻滯共軍船團自北海南下東部海域的戰術參數。

此外，在登陸共軍能否進入台北市議題受到關注下，兵推尤其針對中樞防衛任務，進行多點夜戰突襲等刁鑽戰術的演練。防衛軍在失去空優的情況下，受命調集陸軍航空旅，花防部、蘭指部部隊，連同中、南部機步旅，機動北上協助憲兵司令部固守中樞防務，阻滯攻擊軍攻勢，攻擊軍因此無法進入台北市。但在道路、橋樑都被癱瘓下，位於南部的陸戰99旅試圖以鐵運北上時，被攻擊軍飛彈攻擊，在鐵路集運站慘遭全殲。

今年攻擊軍擁有可隔海開火的衛士火箭等傳統武器參數，據稱在推演裡被部署在浙江，射程涵蓋台中以北區域，造成防衛軍相當大壓力。但防衛軍據海峽天險，不但有東引、馬祖攻艦飛彈的箝制，加上日、美在與那國島、沖繩的防空與反艦飛彈佈勢，攻擊軍船團無法自北海南下前往東部海域部署；攻擊軍在東部的作為，仍以導彈、空中攻擊等遙攻與少量特戰滲透為主，主力仍置於進攻台灣西部。

而為驗證反制共軍兩棲登陸，在統裁部允許下，扮演共軍的攻擊軍以4個陸戰旅，搭配兩棲合成旅與裝甲旅，登陸桃園海湖、寶島厝一帶海岸，台北港也模擬遭奪取，攻擊軍並指揮4艘「野牛級氣墊艇」，試圖進入淡水河口直溯台北市中樞，但在外海就被陸軍6軍團部署在淡水山區標定好的火砲擊沉。