承造微型飛彈突擊艇 海軍稱六家船廠有能力

2019-04-26 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



龍德造船廠船塢。記者洪哲政/攝影 分享 facebook 國防部參謀本部耗資316億餘元準備投產微型飛彈突擊艇，但被質疑國內船廠設備及產業人才是否足堪配合。海軍首度列出有能力承造海軍及海巡署艦艇的6家船廠名單，包括台船、中信、龍德、嘉鴻、三陽、大橋舟，分析各船廠年度造艦數，認為各造船廠均有餘裕承造海軍艦艇。

軍方計畫生產60艘微型飛彈突擊艇，總經費達316億3844萬元。根據規劃，原型艇通過測試後，109年度首批將生產4艘微型飛彈突擊艇，並在111年前完成作戰測評。測試結果若符合海軍作戰需求與作戰效益，計畫在118年前完成56艘微型飛彈突擊艇量產。

但立法院認為，國艦國造雖為推動國防自主重要政策之一，但仍應採批量、循環及長期方式辦理。觀察國內船廠近20年承接海軍造艦計畫數量極為有限，海軍卻於短期間內密集提出多項艦艇國造計畫，國內船廠設備及產業人才是否足堪配合，恐有疑慮。且部分執行中的造艦計畫，已有部分計畫多次招標不順而迄未能決標，部分計畫甚須以提高計畫總經費或延後辦理期程方式因應，因此要求海軍司令部應加強計畫事前評估作業，降低與執行間之落差。

海軍司令部表示，依據經濟部106年工業發展年鑑數據分析，海軍與海巡署造艦產值佔105、106年全國造艦產值分別為19％及18.7％，均採批量、循環及長期辦理，總和造艦數量逐步增加。

海軍司令部表示，海軍於107年8月下旬針對國內有能力承造海軍及海巡署艦艇的6家船廠，包括台船、中信、龍德、嘉鴻、三陽、大橋舟實施現地訪查，海軍及海巡署造艦數量最高年度是114年、32艘，經過分析，這個數據佔6家船廠總產量12.7%；建造噸位最高年度的114年、1萬8245噸，則佔6家船廠生產噸位總和4.4%。

海軍表示，依statista網站統計台灣每年造船總噸數約173萬4000噸，海軍及海巡署建造噸位最高年年度佔每年造船總噸數1%，顯示各造船廠均有餘裕承造海軍艦艇。