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影／郭台銘稱讚空軍 為竹科奠定下基礎

2019-04-26 12:20聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

鴻海董事長郭台銘上午新竹市眷村博物館，稱讚空軍為竹科奠定下基礎，並回憶鴻海最先是做電視機旋鈕起家。

鴻海董事長郭台銘上午新竹市眷村博物館，稱讚空軍為竹科奠定下基礎。記者蘇健忠／攝影
鴻海董事長郭台銘上午新竹市眷村博物館，稱讚空軍為竹科奠定下基礎。記者蘇健忠／攝影
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鴻海董事長郭台銘上午新竹市眷村博物館，稱讚空軍為竹科奠定下基礎，並回憶鴻海最先是...
鴻海董事長郭台銘上午新竹市眷村博物館，稱讚空軍為竹科奠定下基礎，並回憶鴻海最先是做電視機旋鈕起家。記者蘇健忠／攝影
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鴻海董事長郭台銘上午新竹市眷村博物館，稱讚空軍為竹科奠定下基礎。記者蘇健忠／攝影
鴻海董事長郭台銘上午新竹市眷村博物館，稱讚空軍為竹科奠定下基礎。記者蘇健忠／攝影
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空軍新竹郭台銘
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