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法艦罕見行經台海 學者：大國之間放話動作

2019-04-26 00:20聯合報 記者林敬殷程嘉文林麗玉／台北報導

據路透社報導，美國官員表示，法國有一艘軍艦在本月初通過台灣海峽。民進黨立委羅致政...
據路透社報導，美國官員表示，法國有一艘軍艦在本月初通過台灣海峽。民進黨立委羅致政表示，既然是美國官員透露的，代表完全掌握消息，此舉政治訊息強烈。 記者胡經周／攝影
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路透社報導一艘法國戰艦於四月六日行經台灣海峽。蔡英文總統昨天受訪時表示，台灣海峽確實是國際水域，各式各樣的軍用、民用船艦經過台灣海峽時，「我們都有完全且完整、精確的掌握整個情勢」。

熟悉安全事務人士指出，近期以來，美日以外，歐盟等主要民主國家都多次表達對民主台灣的支持。這個行動除了是反映主要民主國家對美國「自由航行行動」的支持，並且投入維護區域安全的協同行動，而這些合作正在成形，並且常態化。

他說，法艦的行動本身，不僅象徵相關國家在軍事上的投射能力，當然也藉此節制中國可能的意圖。對台灣來說，特別在美國印太戰略、新的國際秩序形成中，無論就自身安全利益或是區域責任上，都必須更積極回應這一波趨勢，清楚定位台灣的角色，這是挑戰，也是機會。

政大國關中心研究員嚴震生認為，這次美方主動放出法艦通過台海消息，第一意涵是讓國際社會認為，法國回應美國的無害通過宣示；第二意涵是讓台灣覺得不被孤立，會走台灣海峽航線的外國軍艦，不僅美國還有法國。但是此舉只是大國之間的放話動作，不代表法方有意藉此升高與北京的對抗關係。

國民黨前立委林郁方表示，法方此舉應該是呼應美國揭櫫公海自由航行的要求，另外也有為自己在亞太地區秀存在感的意味。但若認為這個動作代表法國政府願意以武力協助保護台灣，就未免過度聯想，「門都沒有！」

我國軍方人士指出，法國海軍長期派遣一艘巡防艦在遠東，以往曾數度訪問大陸或香港。通常活動範圍多在西南太平洋，這次葡月號通過台海北上後，就以執行聯合國對北韓禁運制裁的理由，在東海一帶巡弋。

官員推測，先前幾次美艦通過海峽，都發生在每月下旬，但本月至今沒有動靜，可能是受共軍閱兵影響。

官員說，此次美方之所以越俎代庖，替法國發布軍艦動態，可能正因最近自身沒有軍艦通過台海，所以藉著法軍動態來操作新聞。

葡月號屬於法國海軍的花月級巡防艦，與拉法葉（康定）級巡防艦問世時間差不多，但花月級噸位比拉法葉級小，採用部分商規設計，重視續航力，主要考量是強度相對較低的軍事任務，例如外交巡弋、海上執法、人道救援等。

法國台灣海峽軍艦

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