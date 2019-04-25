法艦保護台灣?林郁方：門都沒有

2019-04-25 14:27 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林麗玉 ╱台北報導



根據路透報導，美國官員透露，法國巡防艦「葡月號」（Vendemiaire）本月通過台灣海峽，此舉非常罕見，可能受到美國歡迎，但升高與中國大陸的緊張關係。學者認為，法艦應該是在呼應美國推動的「無害通過」。前立委林郁方解讀說，法國只是要給美國一個最起碼交代，不會去刻意升高與中國大陸的緊張關係，因此要說是為保護台灣，「門都沒有」。

政治大學國關中心美歐所研究員嚴震生認為，法艦通過台灣海峽確實相當特別，但法艦應是呼應美國推動的「無害通過」。嚴震生說，台灣海峽海域屬公海，法艦動作應是要強調自由航行的重要，尤其國際軍艦需通過台灣海峽進入南海，西方國家長期都希望能維持自由航行。

嚴震生表示，這次是由美方放出消息，第一意涵是讓國際社會認為，法國是回應美國的「無害通過」宣示；第二意涵也讓台灣覺得不被孤立，不僅美國，也有法國的軍艦會走台灣海峽航線。

但他不認為，法艦的通過會升高台海的緊張關係，只是大國間的放話動作。

林郁方說，法艦應該是呼應、配合美國的要求，另外也為了自己、秀存在感，畢竟法國對亞洲過去的殖民地還是不能忘情，也想扮演一些角色。他提到，法艦通過台灣海峽偶爾做一下，大家就心照不宣，但若常常做，就是與中共對立，對法也沒有好處，所以這個軍事動作，法艦是給美國一個交代，並且刷存在感，只是一個軍事遊戲及動作。

林提到，台灣不要以為法艦的動作是為保護台灣，「門都沒有」。

台灣身為小國，應追求自己的國家利益，與人為善、不撕破臉，與中國大陸維持穩定關係，沒有國家會像台灣做到「刀切豆腐兩面光」。