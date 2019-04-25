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誤射雄三飛彈1死3傷 金江艦正副艦長遭降級改敘

2019-04-25 11:50聯合報 記者林孟潔╱即時報導

海軍雄三飛彈2016年誤射造成1死3傷意外，監察院去年通過彈劾「金江」號巡邏艦正副艦長林伯澤少校、林清吉上尉、131艦隊長胡志政少將等9名軍士官。公務員懲戒委員會今天判林伯澤、林清吉降一級改敘；胡志政記過一次；其餘6名軍士官均記申誡。

判決指出，海軍艦隊指揮部所屬的131艦隊部金江軍艦，2016年7月1日於「海軍艦艇及監偵、飛彈部隊甲操測考」，誤射雄風三型超音速反艦飛彈，林伯澤等人被認定有違失。

公懲會指出，林伯澤、林清吉、胡志政、艦指部作戰科長李連仁、艦指部作戰處長林明華未依法善盡指揮監督、安全訓練的責任，導致軍艦工作紀律廢弛，竟在甲操測考當天違反規定領取過量火線安全接頭，並裝真彈進行飛彈測試，現場也沒有幹部督導，就任由中士高嘉駿獨自一人操作，導致誤射飛彈釀成大禍。

另外，林伯澤、林清吉不符規定申請甲操測考，李連仁、艦指部作戰科作戰訓練官許秉立也未確實審核甲操測考申請人的資格，也沒有逐級呈核批准，就把甲操測考名冊送艦指部。雖然艦指部少校剔除金江軍艦的甲操測考資格，但因文書作業疏失，讓金江軍艦仍違反規定參加甲操測考，而林明華身為主管，也沒有及時制止。

公懲會表示，海軍教準部測驗考核中心主任李光敏、史建斌、飛彈測驗士曾紀郎督導不周，沒有依安全守則確實檢查，及時糾正受測單位的重大錯誤，造成錯誤認知甲操測考應裝接真彈。

公懲會認定，林伯澤等人均有違法失職行為，而雄三飛彈是台灣重要的軍事武器，艦艇、艦隊人員應該熟悉飛彈系統的架構、操作程序等流程，也應該定期實施訓練、測試，但林伯澤等人未確實訓練、落實考核，且不符資格還申請甲操測考，後續審核機制也未落實，導致大眾喪失對軍事單位的信賴，為維護公務紀律，有懲戒必要性。

監委通過彈劾時指出，雄三案顯示紀律與訓練都出現問題，便宜行事導致肇禍。監委也發現，金江艦在先前幾年的測考中，就將傳達發射指令的「火線」接上實彈；131艦隊所屬「高江」艦，也曾進行類似危險動作，只是當時並未按鈕肇禍。

海軍金江艦2016年誤射雄三飛彈，害當時在澎湖海域作業的翔利昇號漁船遭擊中。 圖...
海軍金江艦2016年誤射雄三飛彈，害當時在澎湖海域作業的翔利昇號漁船遭擊中。 圖／聯合報系資料照片
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