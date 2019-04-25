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美爆法艦穿台灣海峽 專家揭事屬尋常質疑美放話目的

2019-04-25 11:47聯合報 記者洪哲政╱即時報導

路透引述不具名的美國官員的話披露，法國巡防艦葡月號本月通過台灣海峽，指稱歐洲國家艦艇航行到這個海域非常罕見，此舉可能受到美國歡迎，但會升高與中國的緊張關係。有專家認為，去年葡月號年度的任務，離開了仁川向南巡駛香港時也穿越台灣海峽，「那時怎麼就沒大聲嚷嚷呢？」質疑美方放話的目的。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩今天透過臉書貼文表示：法國花月級（Floréal class）巡防艦「葡月號」（Vendémiaire F 734）通過台海，為什麼自己不說、而是美國說？為什麼通過的月初不說，而到了月底才說？

呂禮詩表示：台灣海峽本來就是東南亞與東北亞間航行的重要水道，如果自己沒帶補給艦，也不想太耗油，當然首選。去年葡月號年度的任務，離開了仁川向南巡駛香港時也穿越台灣海峽，還在香港開放參觀，那時怎麼就沒大聲嚷嚷呢？

呂禮詩指出：從去年10月起，除了12月的聖誕節之外，美艦「過境通行」台灣海峽都是在每月下旬；算了算時間，美艦通過的周期也快到了，不知道這次捅了法艦葡月號是為了鋪陳自己的行動，還是想把法國月初的穿越，當做這個月的業績。

他TAG：法國真正的行動是5月底戴高樂號航艦抵新加坡參加香格里拉對話。承諾不涉足南海海域

法國巡防艦「葡月號」。 路透
法國巡防艦「葡月號」。 路透
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