美軍兵推阻共軍登台網友關注 陳中吉:自己國家自己救

2019-04-25 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



外交政策網「岩石上的戰爭(War on the Rocks)」昨日報導美國海軍陸戰隊大學模擬兵推細節與照片。圖/War on the Rocks 分享 facebook 美媒披露,美國海軍陸戰隊大學(Marine Corps University)海軍陸戰隊戰爭學院(Marine Corps War College)22日舉辦第三次世界大戰模擬兵推,主要戰場在歐洲、朝鮮半島與台灣,敵人為中國、俄羅斯、北韓聯軍,影像呈現美軍軍官圍著台灣地形圖,模擬兵推。有媒體據此詢問國防部發言人陳中吉,他說:「自己的國家自己救」。

外交政策網「岩石上的戰爭(War on the Rocks)」昨日報導美國海軍陸戰隊大學模擬兵推細節與照片,內容顯示美軍軍官利用低階的兵棋圖,練習推演美軍如何同時面對俄、朝、中戰事爆發的應對。

圖像顯示,在台灣戰場上,美方派出海軍、空軍阻礙中國登陸兵團登陸,但國軍需獨自在地面上與已登陸的解放軍作戰,而日本還接受美國外交建議,派遣自衛隊加入台灣戰場。

報導與影像披露後,引發網友廣泛討論。陳中吉表示,各國智庫會例行性對各區域戰術情況進行推演與假設;而對我國防作為,不管是國防自主或周邊情勢監偵掌握,就如總統所說,國土主權寸土不讓,民主自由堅守不退。自己的國家自己救。

陳中吉也表示,國軍漢光35號演習兵棋推演正在進行,會將區域與敵情威脅推行推演,作最好準備,5月份會進行實兵操演,一系列都為國家安全與穩定。