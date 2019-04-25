美軍兵推阻共軍登台網友關注 陳中吉：自己國家自己救

2019-04-25 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



外交政策網「岩石上的戰爭（War on the Rocks）」昨日報導美國海軍陸戰隊大學模擬兵推細節與照片。圖／War on the Rocks 分享 facebook 美媒披露，美國海軍陸戰隊大學（Marine Corps University）海軍陸戰隊戰爭學院（Marine Corps War College）22日舉辦第三次世界大戰模擬兵推，主要戰場在歐洲、朝鮮半島與台灣，敵人為中國、俄羅斯、北韓聯軍，影像呈現美軍軍官圍著台灣地形圖，模擬兵推。有媒體據此詢問國防部發言人陳中吉，他說：「自己的國家自己救」。

外交政策網「岩石上的戰爭（War on the Rocks）」昨日報導美國海軍陸戰隊大學模擬兵推細節與照片，內容顯示美軍軍官利用低階的兵棋圖，練習推演美軍如何同時面對俄、朝、中戰事爆發的應對。

圖像顯示，在台灣戰場上，美方派出海軍、空軍阻礙中國登陸兵團登陸，但國軍需獨自在地面上與已登陸的解放軍作戰，而日本還接受美國外交建議，派遣自衛隊加入台灣戰場。

報導與影像披露後，引發網友廣泛討論。陳中吉表示，各國智庫會例行性對各區域戰術情況進行推演與假設；而對我國防作為，不管是國防自主或周邊情勢監偵掌握，就如總統所說，國土主權寸土不讓，民主自由堅守不退。自己的國家自己救。

陳中吉也表示，國軍漢光35號演習兵棋推演正在進行，會將區域與敵情威脅推行推演，作最好準備，5月份會進行實兵操演，一系列都為國家安全與穩定。