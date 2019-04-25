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法艦航經台灣海峽各國將跟進？國防部：持續監控

2019-04-25 10:18聯合報 記者洪哲政╱即時報導

法國巡防艦「葡月號」。 路透
法國巡防艦「葡月號」。 路透
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路透社引述不具名的美國官員的話披露，法國一艘巡防艦本月通過台灣海峽。歐洲國家艦艇航行到這個海域非常罕見，此舉可能受到美國歡迎，但會升高與中國的緊張關係。國防部發言人陳中吉上午在立法院回應表示，國軍運用情監偵系統，掌握頻繁行經台海周邊非我國籍的軍用或商用船艦，而中華民國是區域和平穩定的維護者，會持續掌握外界狀況。

路透社指出，法國軍艦這次通過台海，顯示美國的盟友也愈來愈主張擁有在中國附近航道的航行自由。這可能促使美國的其他盟邦考慮跟進，例如日本和澳洲。

陳中吉表示，我國四面環海，周邊都是國際繁忙的水道，各國船艦不論是軍用或商用船艦，經過都相當頻繁，國軍任務是運用聯合情監偵系統，針對不管是航空器或船艦，都保持高度警覺。對於外國航空器與船艦，國軍都會利用聯合情監偵作嚴密監偵、遙控及因應。

至於此節由美方官員披露，陳中吉表示，國防部不作評論。他說，國軍作好自己的戰訓本務工作。對於非我國籍的船艦，運用聯合情監偵系統，國軍看得到、聽得見，可以指揮監控，維持國家安全與區域穩定，作好自己的工作。中華民國是區域和平穩定的維護者，會持續掌握外界狀況。

【中央社／台北25日電】

路透社報導，美國官員透露，法國巡防艦葡月號4月6日通過台灣海峽。對此，國防部發言人陳中吉今天受訪表示，不評論媒體報導，「我們做好我們自己戰訓本務的工作」。

立法院外交及國防委員會審查108年度中央政府總預算案附屬單位預算關於國防部主管非營業基金。陳中吉接受媒體訪問關於法艦通過台海，做了以上表示。

陳中吉指出，台灣四面環海，周邊都是國際繁忙水道，各國軍用或商用船艦經過都相當頻繁。國軍任務是運用聯合情監偵，對於周邊航空器或船艦保持高度警覺。

他說，「除了我們國家以外的船艦，我們都會運用聯合情監偵做嚴密的監偵，掌握和應處。」

面對媒體引述路透社報導內容，追問法國軍艦通過台海怎麼是由美方透露？法國軍艦通過海峽時是否曾遭中國軍方尾隨？陳中吉重申，不評論報導的相關過程。

陳中吉表示，中華民國是區域穩定與和平的維護者，對於外界的任何狀況，都會持續掌握。當然，也秉持不挑釁、不怯敵的態度，做好自己國防安全的工作。「國軍是做好自己的任務，把我們的區域與國家安全做好，做最萬全的準備。」

國軍法國

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