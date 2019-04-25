國家軍事博物館工程今年招標 32億打造軍事文化中心

2019-04-25 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部表示，「國家軍事博物館」籌建案執行迄今已完成建築工程專案管理委託技術服務案、設計及監造委託技術服務案、基地鑑界、測量、鑽探、新建工程初步設計等作業，並107年完成基本設計書圖作業，經行政院公共工程委員會完成工程專業審議。預劃今年（108年度）完成都市設計審議、五大管線審查、建築執照申請、綠建築、智慧建築候選證書申辦、詳細工作計畫核定及辦理工程招標作業。

國防部說，原本103年核定的「國軍歷史文物館」計畫需求，分為主館、別館與戶外展示區，預算為17億6000萬元；但經104年行政院各機關審查後，認為未來國家軍事博物館坐落於台北市，應予土地高度利用，充分發揮土地效益，同時符合世界各國軍事博物館均以大型武器裝備陳展為主，應有充足場域佈展，並設置歷史資料庫，提供史學工作者或學者專家發揮教育及研究功能等因素，因此重新呈報「國家軍事博物館新建工程計畫」報院審議。

「國家軍事博物館新建工程計畫」，主館：鋼結構，限高36公尺、設置各項陳展、多功能國際會議廳、文物典藏、文創商店街及地下停車場空間，樓地板面積6萬1790平方公尺。別館：鋼結構，設置行政辦公室、貴賓接待室、圖書史料研究室、圖書資訊中心、志工辦公室、志工準備室及會議室等空間，樓地板面積7360平方公尺。戶外展示區：陳展大型軍事武器及裝備，設置廣場、景觀設施及公共藝術等。預算達32億6439萬4000元。