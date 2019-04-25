親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜2020聲明
中選會主委人事
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

高鐵障礙賽 駕駛「新電玩」閃氣球、菜網、天燈…還有牛羊！

確定了！ 長榮空服員5月13日啟動罷工投票

國家軍事博物館工程今年招標 32億打造軍事文化中心

2019-04-25 09:29聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部表示，「國家軍事博物館」籌建案執行迄今已完成建築工程專案管理委託技術服務案、設計及監造委託技術服務案、基地鑑界、測量、鑽探、新建工程初步設計等作業，並107年完成基本設計書圖作業，經行政院公共工程委員會完成工程專業審議。預劃今年（108年度）完成都市設計審議、五大管線審查、建築執照申請、綠建築、智慧建築候選證書申辦、詳細工作計畫核定及辦理工程招標作業。

國防部說，原本103年核定的「國軍歷史文物館」計畫需求，分為主館、別館與戶外展示區，預算為17億6000萬元；但經104年行政院各機關審查後，認為未來國家軍事博物館坐落於台北市，應予土地高度利用，充分發揮土地效益，同時符合世界各國軍事博物館均以大型武器裝備陳展為主，應有充足場域佈展，並設置歷史資料庫，提供史學工作者或學者專家發揮教育及研究功能等因素，因此重新呈報「國家軍事博物館新建工程計畫」報院審議。

「國家軍事博物館新建工程計畫」，主館：鋼結構，限高36公尺、設置各項陳展、多功能國際會議廳、文物典藏、文創商店街及地下停車場空間，樓地板面積6萬1790平方公尺。別館：鋼結構，設置行政辦公室、貴賓接待室、圖書史料研究室、圖書資訊中心、志工辦公室、志工準備室及會議室等空間，樓地板面積7360平方公尺。戶外展示區：陳展大型軍事武器及裝備，設置廣場、景觀設施及公共藝術等。預算達32億6439萬4000元。

國防部說，與舊案相較，「國家軍事博物館新建工程計畫」樓地板面積增加3萬7000餘平方公尺，預算因此增加15億439萬餘元，相較樓地板面積增加117%，造價僅增加85.5%，面積平均造價平均造價每平方公尺降低8095元。此案經行政院公共工程委會107年12月11日完成工程專業審議，同意如數核列32億6439萬4000元。

國防部表示，「國家軍事博物館」預劃今年（108年度）完成都市設計審議、五大管線審...
國防部表示，「國家軍事博物館」預劃今年（108年度）完成都市設計審議、五大管線審查、建築執照申請、綠建築、智慧建築候選證書申辦、詳細工作計畫核定及辦理工程招標作業。圖/本報資料照
分享

博物館綠建築

相關新聞

法艦航經台灣海峽各國將跟進？國防部：持續監控

2019-04-25 10:18

法軍艦通過台灣海峽 專家：地緣政治重要發展

2019-04-25 10:03

「陸網友鋪天蓋地罵韓國瑜」 李敖兒子：正式跌下神壇

2019-04-25 08:07

路透社：美官員透露 法國軍艦本月通過台灣海峽

2019-04-25 03:56

美軍兵推阻共軍登台網友關注 陳中吉：自己國家自己救

2019-04-25 10:34

陸戰隊蛙人學員 為什麼怕敲「榮譽鐘」？

2019-04-24 17:13

志願役士兵辭職賠款總共還欠3億 國防部提高層級追討

2019-04-24 11:43

美前官員認 售台F16V是正確決定

2019-04-24 00:42

監察院長帶隊參觀75歲老潛艦 瞭解海軍戰備狀況

2019-04-23 22:13

售台F16V 美前官員：現在是時機

2019-04-23 14:38

秘密訪商 陸軍希望建構旋翼型戰場無人機曝光

2019-04-23 12:22

漢光演習 納假新聞攻防

2019-04-23 00:30

蔡總統：照顧軍人跟退伍軍人 都是我最重要的工作

2019-04-22 14:10

冷眼集／打假之手 莫成政治打手

2019-04-22 14:10

影／漢光電腦兵推 首次推演假新聞攻擊與反制

2019-04-22 14:10

年度漢光兵推今展開 首次推演假新聞攻擊與反制

2019-04-22 12:30
看更多

熱門文章

韓國瑜傳記書起齟齬 黃光芹：李佳芬把版稅都拿走

2019-04-24 19:53

國民黨立委初選台南4選區登記結束 謝龍介意外未登記

2019-04-24 17:26

影／國民黨將訂特別辦法 納韓國瑜、郭台銘全民調提名

2019-04-24 16:28

韓國瑜PK郭台銘！爆料公社模擬投票 居然是他大贏...

2019-04-25 08:22

為韓國瑜打造初選規則打到痛處？ 蘭萱：郭台銘有點故意

2019-04-24 12:43

蘇揆批韓國瑜沒來過行政院會 他拿陳菊出席率打臉

2019-04-25 03:21

生死相挺的兄弟重病 韓國瑜發聲明後趕赴探望

2019-04-24 14:48

引《與惡的距離》回韓國瑜 黃光芹：未免太沒有人性！

2019-04-25 07:32

韓國瑜去年開了這玩笑 會成神預言？

2019-04-24 18:32

韓國瑜臉書PO文：「冒牌韓粉」請退散

2019-04-24 20:01

「陸網友鋪天蓋地罵韓國瑜」 李敖兒子：正式跌下神壇

2019-04-25 08:07

「跟著月亮走」版稅 李佳芬：黃光芹只要撰稿工本費

2019-04-24 19:59

志願役士兵辭職賠款總共還欠3億 國防部提高層級追討

2019-04-24 11:43

陸戰隊蛙人學員 為什麼怕敲「榮譽鐘」？

2019-04-24 17:13

酸韓國瑜 蘇貞昌：就任119天只忙選總統的事

2019-04-24 10:48

酸柯文哲、韓國瑜？ 鄭文燦：好好做市長不要每個都想選總統

2019-04-24 15:52

回鍋選高雄市長？陳其邁：選舉是承諾 我是重承諾的人

2019-04-24 12:15

影／國民黨初選改採全民調 王金平：相當不公平

2019-04-24 18:26

黃光芹：李佳芬應告訴韓粉 黃光芹沒有蹭飯、騙錢

2019-04-24 23:21

藍全民調初選納韓郭…王說「這不公平」 朱要「程序正義」

2019-04-25 00:37

確定納入國民黨總統初選機制 韓國瑜：一切都尊重

2019-04-24 17:27

蔡英文再上網紅節目 對賴清德、郭董說出心裡話

2019-04-24 20:35

挺韓國瑜選總統？ 軍公教意見領袖意見分歧

2019-04-24 13:12

杜紫宸酸韓國瑜 「某個特質像極了馬英九」

2019-04-24 14:49

路透社：美官員透露 法國軍艦本月通過台灣海峽

2019-04-25 03:56

醫院大火兩護理師起訴 立委：包山包海還要包坐牢？

2019-04-24 11:32

影／被蘇貞昌批行政院會沒去過 韓國瑜：有分工、盡量參加

2019-04-24 16:24

郭台銘宣布選總統前未告知韓 韓幕僚潘恒旭：不夠義氣

2019-04-24 22:06

韓國瑜不玩總統初選 「反韓粉」電話罵翻藍委研究室

2019-04-24 13:44

【重磅快評】韓國瑜入列 郭台銘如何形塑「總統相」？

2019-04-24 19:07

民進黨初選可能被「沒收」？親賴的林俊憲：就看下午了

2019-04-24 10:50

臉書神發文創1.6萬讚 彭啟明：賴清德就是小編

2019-04-24 13:51

陳玉珍被綠委罵金門豬？管碧玲：拿出證據不可造假

2019-04-24 16:49

杜紫宸酸韓國瑜怕辯論 孫大千：挺郭不必傷害韓

2019-04-25 08:44

蔡賴交鋒 蔡英文抓話語權攻擊、賴清德空戰無策略

2019-04-24 12:52

影／傳卓榮泰有意請辭、初選取消 蔡英文：惡意的謠言

2019-04-24 23:04

韓、郭總統初選卡關 國民黨擬訂特別辦法「一次解套」

2019-04-24 13:30

誰在背後開槍？胡幼偉擬驚悚片「韓國的瑜」電影預告詞

2019-04-24 17:33

尤振仲淚崩談普悠瑪通聯音檔 交部：他的確有三疏失

2019-04-24 11:35

「心中無黨」 藍中常委為吳抱屈 籲韓粉節制

2019-04-25 00:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top