「陸網友鋪天蓋地罵韓國瑜」 李敖兒子：正式跌下神壇

2019-04-25 08:07 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



作家李敖的兒子李戡。本報資料照片 分享 facebook 已故作家李敖的兒子李戡在臉書表示，韓國瑜的表態，「讓他正式跌下神壇，重回人間」。

他說，初選只是小麻煩，大麻煩還在後頭：89萬人等著韓國瑜兌現「發大財」的承諾，短期內要實現這一大話，只能倚靠大陸訂單，偏偏韓國瑜的「國防靠美國」嚴重激怒大陸，禮遇和輿論管制全面取消。過去有一段時間，大陸不允許出現對韓的「負面」報導和評論，現在大陸網友鋪天蓋地在罵韓，官方「讓利派」就算想挺韓，也挺不下去。

李戡說，3月份的訂單或許不會取消，但不用指望會有新訂單了。一旦無法兌現「發大財」的承諾，韓國瑜將重重摔進地獄。災難已經開始。