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陸戰隊蛙人學員 為什麼怕敲「榮譽鐘」？

2019-04-24 17:13聯合報 記者程嘉文╱即時報導

被淘汰的學員，離開前敲「榮譽鐘」，一臉失望。圖／軍聞社
被淘汰的學員，離開前敲「榮譽鐘」，一臉失望。圖／軍聞社
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海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊的第148期偵搜專長班，目前正在左營受訓，必須通過13周訓練，最後爬過天堂路，才能正式「成蛙」，成為一名合格蛙人。國防部軍聞社昨天發出照片，一名學員站在「榮譽鐘」前，但是滿臉失望與落寞。這是怎麼一回事？

原來他們是在先前受訓的科目（徒手深潛、武裝漂浮、平潛、武裝游泳、個人體能、武術、蛙人操、繩結）當中表現欠佳，被教官刷掉退訓者，或是因為受傷等因素而放棄繼續受訓。退訓學員聽到助教長唱名後，一一出列敲響榮譽鐘，並與同期學員道別，隨後返回集訓隊整理裝備，返回原部隊。未來如果有意願，可以再次報名接受挑戰。

「敲鐘退訓」的制度，是沿襲自美國海軍著名的海豹部隊。參加海豹訓練的學員，如果身心無法再忍受煎熬，只要敲鐘便可退訓離開。一旦敲鐘，就可以結束苦難，但也等於放棄繼續挑戰。對其他的學員來說，鐘聲也造成心理上的警惕效果。2012年的美國電影「海豹神兵：英勇行動」中，就可看到類似描述。不過這項習俗到了國軍，除了自願退出者可以敲鐘，被助教刷掉的學員，也要敲鐘一聲才離開。

海軍陸戰隊指揮部表示，148期偵搜專長班，目前已經進行兩次篩選，當初報名41人，現在還剩下23人。預計在5月15日，他們將通過「克難周」，學員若能爬完最後的「天堂路」，便可正式獲得蛙人資格。

被淘汰學員與隊友擁抱作別，勉勵剩下的人繼續努力。圖／軍聞社
被淘汰學員與隊友擁抱作別，勉勵剩下的人繼續努力。圖／軍聞社
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