志願役士兵辭職賠款總共還欠3億 國防部提高層級追討

2019-04-24 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部表示，志願役士兵申請不適服現役提前離營但還沒繳清賠款者，民國98年迄今還有6210人，有3億餘元求償金尚未追回。國防部鑑於志願役士兵不適服現役賠償資料數據日增龐大，原由基層人事官與法務官追討，未來將結合國軍現有人事及帳務資訊系統實施管理，分層提升至旅級、司令部及國防部執行追討。

立法院認為，國防部參謀本部主管《志願士兵不適服現役賠償辦法》及《軍事學校預備學校軍費生賠償公費待遇及津貼作業規定》，經查是由該單位人次室及基層單位的人事官辦理退賠費用追討及執行相關事宜。但自98年8月14日起迄今，僅僅志願士兵申請不適服現役人數即有1萬5926人，應賠償金額已累計高達8億8884萬8016元；而退賠費用追討工作，業已造成基層人事官於辦理日常業務之外，尚須承擔追討退賠費用的壓力，恐有不妥。因此建議國防部參謀本部應儘速研擬由國防部本部一專責單位辦理，以緩解基層人事官的業外負擔。

國防部則回應，民國98年迄今核定不適服志願士兵計有1萬5926人，其中免予賠償者計1312員，其包括賠償義務人家庭為受災戶、低收入戶或已死亡；完成求償人數則為8404人，其餘6210員持續管制，其中含分期繳款或拒絕繳款者，待求償金額為3億餘元。

國防部說，目前志願士兵不適服現役賠償，是由基層人事人員負責賠償人數的管制；針對屆期未繳納賠款者，則由單位編制的法務人員，檢附賠償義務人報名甄選時填具的「賠償志願書」，直接向行政法院提起求償訴訟，再依所獲判決文件遞交行政執行署聲請強制執行。