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【長知識】中共055驅逐艦正式亮相 被美軍列為巡洋艦

2019-04-23 18:39聯合報 記者程嘉文╱即時報導

中共解放軍今天在青島，慶祝海軍成立70周年。最新的055型驅逐艦「南昌」號，也參加了海上校閱。外界估計滿載排水量達14000噸的055型，幾乎是先前052C/D系列的兩倍，也大於美軍現役的提康德洛加級神盾巡洋艦（約9800噸）。因此美軍在2017年版的中共軍力白皮書中，將其劃為比驅逐艦更大一級的巡洋艦。

中共海軍驅逐艦兵力，早年大量建造仿製蘇聯1950年代末的Kotlin級驅逐艦，稱為051型（北約稱旅大級），距離現代化還有相當距離。直到1980年代末，才開始推出改良型。1990年代問世051B、052型，分別僅造了1、2艘，同時向俄羅斯引進4艘現代級驅逐艦。2000年代初期，國造的052B與051C問世（各兩艘），前者以新設計的船身結合現代級的防空飛彈系統，後者則以051B的船身結合俄製S-300長程防空飛彈。上述艦艇的產量都很低，可以看出仍然有實驗性質。

解放軍第一種真正開始大量生產的驅逐艦，是2005年服役的052C，至2013年一共造了6艘。052C運用052B的載台，使用同樣的「柴油機／燃氣渦輪交替」動力系統（CODOG），搭配大陸自行研發的H/LJG-346相位陣列雷達，以及48枚垂直發射的「海紅旗9」防空飛彈（國造版的S-300）。由於相位陣列雷達，因此得到「中華神盾」的綽號。

2014年起，新的052D問世，基本結構與052C近似，不過換裝改良型的LJG-346A相位陣列雷達，垂直發射系統的發射管增加到64枚。除了海紅旗9B之外，還可以發射「長劍10」巡弋飛彈等其他彈種。滿載排水量7500噸的052D已經是成熟設計，至今已經服役12艘，預期總數將達26艘以上。

這次055的設計，在動力系統方面，繼續沿用052D使用的QC-280 （由烏克蘭引進技術後自行建造改良）燃氣渦輪主機。不過052D是高速時使用兩具燃氣渦輪機，低速巡航使用兩具柴油機，彼此不同時運作，到055則改用四具燃氣渦輪機，不再使用柴油機，與美軍的設計類似。

至於雷達與飛彈，預期仍然使用LJG-346系列相位陣列雷達與海紅旗9的系列改良型。不過由於艦艇排水量加大近一倍，因此垂直發射管的數量，由052D的64管，增加到112管。隨著船身大幅加大，艦上空間增多，預期055將比先前的驅逐艦擁有更強的指管能力，未來將成為海上支隊的旗艦。

由此也可以看出，1990年代以來，中共海軍「小步快跑」，每款新艦保留部分上一代成熟技術，同時又引進新技術。等到趨於成熟後，再逐漸加大「步伐」，開始大量生產同一型軍艦。

從首艘055的舷號101與命名「南昌」，也可看出其「高人一等」的旗艦地位。中共在1950年代獲得蘇聯軍援四艘Gnevny級驅逐艦，命名為「鞍山」級，舷號是101至104，成為當年共軍的「四大金剛」。後來共軍新造艦艇的舷號，是依據所屬艦隊：以驅逐艦而言，北海艦隊是由11x開始排，東海艦隊為13x與15x，南海艦隊為16x與17x。

這次解放軍將第一艘055賦予舷號101，打破原本依據三大艦隊賦予號碼的慣例，而接續建政初期的「四大金剛」。艦名「南昌」，一方面符合共軍以省會等級城市替驅逐艦命名的傳統，二方面南昌是1927年中共開始武裝革命路線、「八一建軍」的所在，在軍史上有特別意義。

第一艘055大型驅逐艦「南昌」號。圖／「人民海軍」微博
第一艘055大型驅逐艦「南昌」號。圖／「人民海軍」微博
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中共飛彈

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