秘密訪商 陸軍希望建構旋翼型戰場無人機曝光

2019-04-23 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



陸軍司令部原轄有銳鳶無人機，已全數改分配部署到海軍戰術偵搜大隊，原部隊所需砲兵前進觀測的需求落空。陸軍司令部證實，相關單位已積極訪商，計畫建案向國內採購112套旋翼型無人飛行載具，每套包含兩台飛行器，這型無人機除了要有機動型可攜導控站外，還要可配備在偵察人員前臂或防護背心上的操控平台，取代銳鳶無人機改分配後前進觀測的戰術需求。

但陸司令部表示，此案目前僅為商情評估，陸軍對任何有助於國家安全及建軍備戰事項，均會納入建案考量。而陸軍各項武器裝備建案，均前瞻敵情威脅，考量作戰環境，依「打、裝、編、訓」思維，就實際作戰需求，完成相關規劃，納入戰力要項籌建，滿足備戰需求。

國軍現役戰術型無人機銳鳶機有8套，由海軍戰術偵搜大隊使用，情偵型無人機紅雀2型有5套，部署在海軍陸戰隊。

國防部也表示，中科院除研發銳鳶機與紅雀2型無人機外，現也以「騰雲專案」與「尖兵專案」等，發展新式無人機。據了解，這分別是能掛載武器系統的攻擊型無人機與配備發射架能短場起降的無人機型。

國防部表示，經接裝部隊實地驗證，紅雀2型機符合營連級戰場偵察任務需求，可納入陸軍地面部隊演習及訓練使用，國防部已要求陸軍、海軍司令部於陸軍北測中心，規劃紅雀二型機人員操作訓練班隊，於南部三軍聯訓基地加強實戰模擬演練。