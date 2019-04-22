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年度漢光兵推今展開 首次推演假新聞攻擊與反制

2019-04-22 12:30聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國軍漢光35號演習連續5天4夜不間斷的「電腦輔助指揮所演習」。今日清晨展開，在紅、藍兩軍的攻台防衛戰術攻防中，將首度驗證「假新聞」的攻擊與反制。參謀本部特別垂直整合包括心戰、保防與網路戰隊等10個單位，組成「資訊作戰小組」，對攻擊軍釋放的「假新聞」攻勢實施反制。到訪的美軍觀摩團中有美軍網戰司令部現役軍官，可望解讀電腦參數真偽，實際驗證基層防衛軍反制假新聞的作為是否符合實際。

這項漢光兵推操演今天清晨在參謀總長李喜明下達「電光（緊急召回）」、「捷報（指揮所開設）」演習命令後展開。國防部發言人陳中吉清晨表示，國軍「漢光35號」演習「電腦輔助指揮所演習」，將運用「聯合戰區層級模擬系統」，在統裁部管制下，採對抗模式，模擬攻擊軍對台作戰行動，防衛軍因應敵情實施5天4夜晝夜連續對抗演練，以磨練各級指揮官應變處置、決心下達及幕僚指參作業能力。

這項操演漢光兵推在大直國防部旁的聯演中心武藝館實施，負責攻防的紅、藍軍，各據操演室，由國防大學校長王信龍擔任攻擊軍司令員，率教官擔任負責攻擊任務的紅軍，下達狀況考驗三軍部隊，透過「JTLS」戰區聯合作戰電腦兵棋系統的兵棋台，進行戰術攻防。

而兵棋推演並非只僅單純在電腦螢幕上實施，負責防衛的國軍現役部隊，在電腦上的戰術作為參數，必須在紅軍狀況下達後，由各地應對的現役基層部隊，實際舉行作戰會議，在主官下達戰術作為後，再由部署在參演部隊的系統操作手，到系統上輸入參數，顯示在聯演中心的兵棋台上，攻防後由戰力比判定部隊的進退勝負。而關鍵的戰術作為，會有美軍觀摩團軍官前進實兵部隊在旁觀察驗證。

因應敵情，模擬共軍的攻擊軍此次操演握有殲20戰機、S-400防空飛彈與衛士火箭等多項武器參數，對保台的防衛軍實施攻擊狀況考驗。較值得關注的是，攻擊軍此次也將釋放「假新聞」作為攻擊手段之一，透過釋放國際間對台海戰事不利因素等打擊民心士氣的偽訊息，驗證防衛軍反制作為。

因應反制「假新聞」，參謀本部首度提高層級，垂直整合包括情報、政戰、資通電軍等十個單位，組成「資訊作戰小組」，演練反制作為，執行謀略欺敵任務，針對共軍對我施放假訊息，防衛軍也將「以彼之道還施彼身」，在輿論戰場上發揮政治作戰思想戰、謀略戰、組織戰、心理戰、情報戰、群眾戰等六大戰法。

雖然有些破壞性的心戰行動，在電腦兵推上無法演練，對假新聞與攻勢心戰作為，將採取網路攻防，如防衛軍內部網站，會建置攻擊軍文宣連結，甚至Pop Up網頁跳出功能，強迫防衛軍收視與反制攻擊軍的文宣。

據指出，由前美國太平洋司令部司令薩繆爾·瓊斯·「山姆」·洛克利爾三世（Samuel Jones "Sam" Locklear III）擔任團長的美軍觀摩團中，有來自美軍網戰司令部現役軍官，可望協助驗證防衛軍反制假新聞參數確實與否。

中共衛士-2D多管火箭砲，此次漢光兵棋推演也被納入攻擊軍攻台手段之一。圖／中國網
中共衛士-2D多管火箭砲，此次漢光兵棋推演也被納入攻擊軍攻台手段之一。圖／中國網
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國軍漢光35號演習連續5天4夜不間斷的「電腦輔助指揮所演習」，今日清晨展開。圖為...
國軍漢光35號演習連續5天4夜不間斷的「電腦輔助指揮所演習」，今日清晨展開。圖為過去兵棋推演情況。圖／軍聞社資料照
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假新聞美軍演習
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