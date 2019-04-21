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軍購與軍法孰重？ 專家解讀不一

2019-04-21 17:38台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

韓國瑜日前受訪表示台灣沒有軍法，即使軍購也沒有用，引發各界熱議。 聯合報系資料照...
韓國瑜日前受訪表示台灣沒有軍法，即使軍購也沒有用，引發各界熱議。 聯合報系資料照片
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高雄市長韓國瑜日前直言，台灣軍隊沒有軍法，增加國防預算無法增強戰力，引發關注。司改會董事長林永頌與淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲都批評，軍法仍存，韓國瑜未進入狀況，發言沒有道理。不過，淡江大學戰略所副教授黃介正認為，韓國瑜這樣講是因為軍法現已歸於普通法庭管轄，讓軍官不敢訓操小兵，軍中紀律堪憂。

「一個軍隊沒有軍法等於沒有靈魂，沒有紀律。」韓國瑜日前受訪時批評台灣現在軍購也沒有用，因為現在沒有軍法讓國軍維持軍紀與戰力；但蔡英文總統隨即在20日於臉書發文表示，科技的提升，服役環境的改善以及專業人才的培訓，國軍的戰力是持續在強化當中，她希望韓國瑜不要打擊國軍士氣。

現制更能維持法制？

台灣已於2013年8月6日三讀通過修正《軍事審判法》第1條、第34條和第237條：現役軍人於非戰時之期間，若觸犯《陸海空軍刑法》之凌虐部屬罪、以脅迫、恐嚇或其他不正當方法阻撓部屬請願，以及違犯殺人、妨害性自主等罪者，非戰時期即從軍法機關移至普通司法機關處罰。

林永頌與蘇紫雲受訪時都提到，購買武器與軍法是兩回事，且由於洪仲丘案影響，讓台灣軍事法庭回歸普通法庭，並不代表國軍現在沒有軍法，軍人若觸犯刑事相關罪狀仍須交由軍事法庭審判，而韓國瑜也沒有舉例說明軍法移交到普通司法機關對軍紀會有什麼影響，他認為韓國瑜的說法是「毫無根據」。

蘇紫雲另外也提到，其實回歸普通法院更可以維持法制，真正落實「依法處理」的原則，減少亂審的情況。

輕罪仍回歸軍法

不過，黃介正受訪時說，韓國瑜的意思應該不是反對軍購，而是想表達由於軍法已回歸普通司法機關處理，導致許多小兵抗命。他舉例，以往小兵犯小罪至少都要關禁閉以維持軍紀，但現在軍官怕處罰小兵被告，而且國防部現在有「有訴訟過程者不能升職」的規定，讓有心提升軍力的官長綁手綁腳，士氣自然會低落。

「即使有精良的武器，小兵不聽話的話也沒辦法正確使用。」黃介正建議，蔡總統可以承諾對於相關問題進行檢討，分階段處理，將輕罪回歸軍法以維持軍紀，重大刑事案件再送交普通法院處理，讓基層軍官可以有法律手段維持軍紀，加強拘束部隊。

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