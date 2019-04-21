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漢光35號演習徵用民間無人機 國軍戰時化民力為戰力

2019-04-21 15:24聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國軍漢光35號」演習「電腦輔助指揮所演習」明日展開。國軍今年仍將「付費」徵用民力投入操演。陸軍8軍團日前發布招標資訊，以98萬8000元預算，採購無人機空中攝影作業，投入5月30日於屏東滿豐射擊場舉行的「聯合反登陸作戰」實彈演習。

國軍「漢光35號」演習，將於周一（22日）起，舉行五天四夜不間斷的「電腦輔助指揮所演習」，第二階段的「實兵演習」，則將於5月27至31日執行，由三軍部隊採聯合實兵對抗模式，本島、外島、海上、空中兵力，都要參演。由前美國太平洋司令部司令薩繆爾·瓊斯·「山姆」·洛克利爾三世（Samuel Jones "Sam" Locklear III）任團長的美軍觀摩團19日已抵台。而漢光35號演習依參謀總長李喜明聯戰行動要項，由作戰區軍團依本事的任務需求，律定訓練目標，決定演練動次。海空軍指管機制和設備已進駐完畢。

由於我國國防預算有限，與擁有龐大軍備預算支應的共軍不成比例，長期以來都是美軍關切議題。我方近年以落實後備動員與戰時民物力運用的方案，試圖擴大戰時資源。包括民間無人機偵蒐、台電搶修電力能量、以中華電信等基地台作為戰時通訊備援系統等方案，都納入戰時動員計畫。國防部也正研究製作即時呈現全戰場景況的手機APP，提供指揮官使用。

去年漢光34號演習實兵操演中，陸軍已付費採購民間無人機作為戰埸偵蒐任務。在野黨民眾依軍方規畫，著迷彩服，整理服裝儀容參演，幾乎看不出是非軍人。

陸軍8軍團日前發布招標資訊，以98萬8000元預算，採購無人機空中攝影作業。據了解這項採購將因應5月30日於屏東滿豐射擊場進行「聯合反登陸作戰」實彈操演所需。

陸軍8軍團日前發布招標資訊，以98萬8000元預算，採購無人機空中攝影作業，投入...
陸軍8軍團日前發布招標資訊，以98萬8000元預算，採購無人機空中攝影作業，投入5月30日於屏東滿豐射擊場舉行的「聯合反登陸作戰」實彈演習。圖/路透
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國軍「漢光35號」演習「電腦輔助指揮所演習」明日展開。國軍今年仍將「付費」徵用民...
國軍「漢光35號」演習「電腦輔助指揮所演習」明日展開。國軍今年仍將「付費」徵用民力投入操演。陸軍8軍團日前發布招標資訊，以98萬8000元預算，採購無人機空中攝影作業，投入5月30日於屏東滿豐射擊場舉行的「聯合反登陸作戰」實彈演習。翻攝政府招標採購資訊網頁
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演習漢光國軍
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