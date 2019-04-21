陸軍司令陳寶餘體重曾破百 他這樣一年減去30公斤
陸軍司令陳寶餘推「運動員戰士」計畫，要官兵運動、戒煙，還要評比，此非官大學問大，而是他自己曾經實踐過。現在看來削瘦的陳寶餘，軍旅生涯曾體重破百，穿野戰服時望之身材擁腫，他發奮藉由運動減肥，戒除愛吃的習慣，一年內減掉30公斤。
陳寶餘自基層起就以作戰專長著稱，自基層起就對練兵有個人的設想與期許，在其從軍歷程也常作出建議，但礙於不少陸軍高階將領拘謹小心的治軍態度，經常被澆冷水，被反譏：「你還是把軍紀先搞好」。如今接任司令，他終可以當年對練兵治軍的規劃意志來治軍。
戰訓部門出身的陸軍司令陳寶餘履新，發布屬於「陳式」風格的練兵新措施，除要求各部隊官兵成立課後的文武社團要辦全軍比賽外，同時也鼓勵陸軍部隊官兵參加營外「高耗能」的路跑、鐵人競賽等活動，目前陸軍正在研議未來考量活動內容，可折抵國軍三項基本體能簽證，鼓勵陸軍官兵成為「運動員戰士」。據了解，他履新後，陸軍司令部目前已開放各處室幕僚，每日可以自已找時間運動，只要向處組長報告經同意，就可以去做1至2小時的運動，再回辦公室辦公，也要求各軍團可以參考辦理。
陳寶餘要求官兵戒除不良習慣，要成為運動員戰士，他也曾經自我實踐。陳寶餘擔任298旅少將旅長時，體重曾經破百，穿起迷彩野戰服身型擁腫，2008年馬英九執政後，三軍統帥愛好運動路跑，外界咸認為他肯定運動型的將領，陳寶餘當時擔任陸軍司令部戰訓處長，不但中午游泳不休息、傍晚跑步爬山，藉由少吃多運動，在2008至2009年一年之內，減去體重30公斤，將身材回復到他1980年自陸軍官校畢業時的身材，意志力驚人，在軍中傳為運動減肥的奇蹟。
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