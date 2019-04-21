陸軍司令陳寶餘體重曾破百 他這樣一年減去30公斤

2019-04-21 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



陸軍司令陳寶餘推「運動員戰士」計畫，要官兵運動、戒煙，還要評比，此非官大學問大，而是他自己曾經實踐過。現在看來削瘦的陳寶餘，軍旅生涯曾體重破百，穿野戰服時望之身材擁腫，他發奮藉由運動減肥，戒除愛吃的習慣，一年內減掉30公斤。

陳寶餘自基層起就以作戰專長著稱，自基層起就對練兵有個人的設想與期許，在其從軍歷程也常作出建議，但礙於不少陸軍高階將領拘謹小心的治軍態度，經常被澆冷水，被反譏：「你還是把軍紀先搞好」。如今接任司令，他終可以當年對練兵治軍的規劃意志來治軍。

戰訓部門出身的陸軍司令陳寶餘履新，發布屬於「陳式」風格的練兵新措施，除要求各部隊官兵成立課後的文武社團要辦全軍比賽外，同時也鼓勵陸軍部隊官兵參加營外「高耗能」的路跑、鐵人競賽等活動，目前陸軍正在研議未來考量活動內容，可折抵國軍三項基本體能簽證，鼓勵陸軍官兵成為「運動員戰士」。據了解，他履新後，陸軍司令部目前已開放各處室幕僚，每日可以自已找時間運動，只要向處組長報告經同意，就可以去做1至2小時的運動，再回辦公室辦公，也要求各軍團可以參考辦理。