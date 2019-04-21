陸軍司令推運動員戰士計畫 研議路跑可抵基本體能簽證

2019-04-21 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



戰訓部門出身的陸軍司令陳寶餘履新，發布屬於「陳式」風格的練兵新措施，他除要求各部隊官兵成立課後的文武社團要辦全軍比賽外，同時也鼓勵陸軍部隊官兵參加營外「高耗能」的路跑、鐵人競賽等活動，目前陸軍正在研議未來考量活動內容，可折抵國軍三項基本體能簽證，鼓勵陸軍官兵成為「運動員戰士」。

陸軍也下令，未來戰甲砲車要參考海空軍飛機船艦，律定行駛時數，做為考績、獎勵甚至獎章頒發的依據，鼓勵各部隊大膽練兵；而未來有軍紀案件發生，凡屬訓練、後勤事件要檢討找出問題，避免再次發生，屬一般或個人不再檢討幹部，但只有自傷案件要追究左右鄰兵及上下級人員，希望建立同袍間互動的情感，消除冷漠感。

陳寶餘在立法院因強勢為海軍未涉慶富案違法以前途保證的發言，讓外界留下「敢言」印象。他接任陸軍司令後，一改過去「安全為上」的治軍作風，下令要求「快速恢戰力」，要求部隊強化建軍備戰與人力補充。據透露，其中有不少新措施。

為了增加留營率，陳寶餘要求，國軍餐廳伙食要作好健康管理，菜色除了豐富，還要找營養師提供建議；而部隊餐廳布置要高檔，如桌巾可以用綿白色與棗紅色穿插擺設，桌面上放一塊8mm的玻璃擺飾，營造優質用餐氣氛。

他同時下令，招募工作不再律定各單位目標，也沒有達成率，以編制數，看各單位的編現狀況設定，但旅長與團指揮官要投入，招募將爭取績點直接下授到連級，每召獲一員起役成功，連長就可以發佈推薦人獎勵，年終單位缺員的點數未用完收回，以鼓勵官兵推薦親友加入陸軍。

陳寶餘同時要求，要戒除官兵不良習慣，把戒煙成效當績效來評比，鼓勵官兵參加營外活動也可以拿來當做績效評比。各部隊官兵自組的各式課後文武社團要辦比賽，上半年由軍團辦理，下半年則全軍到雙連坡營區參加比賽。