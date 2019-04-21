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美軍建議 陸軍耗鉅資打造金門、澎湖海龍蛙兵專用港

2019-04-21 11:16聯合報 記者洪哲政╱即時報導

陸軍司令部發布招標訊息，將耗資3億餘元，分別在金門澎湖「新建」航特部兩棲偵察營外離島港勤設施，提供海龍蛙兵快艇駐防、快速出擊，執行海上快速機動反應，協助在防務上頗有顧慮的小三通水道與無人島搜索任務，因應未來兩岸關係一旦生變後的相關部署。據了解，這是美軍特戰部隊來台協訓後的建議，獲得落實，屬於不對稱作戰措施的一環。

陸軍司令部表示，陸軍兩棲營現有港勤設施已使用多年，為有效支援任務遂行，提升保養勤務與作業效率，規劃於金門及澎湖駐地重新整建，以提升船艇保養水準維持海上勤務及戰力。

兩岸地小三通水道日益多元，目前金門小三通航道，包括金門東渡航道、五通航道、石井航道，無人島經常有對岸不明人士登島入侵，甚至趨近外島海岸活動，海巡因護漁任務滿檔，海龍部隊擔負搜索與反制任務。

被外界稱為「海龍蛙兵」的航特部兩棲偵察營，具備滲透敵海岸等濃厚攻勢作戰任務性質，但1949年成軍以來，金、馬、澎3處外島駐地中僅澎湖駐地有簡易碼頭與船塢，金、馬兩棲偵察部隊的各式快艇，平常是固定在岸際營區，訓練時再用拖車拖曳到沙灘下水，作業時間很長，實質無法快速反應海上突發狀況。

航特部兩棲營與美國海豹部隊分隊，每年會在澎湖水域舉行「閃光操演」（Flash Taper），美軍會派遣完整建制編組來台擔任教官，指導海龍部隊實施水域最新反恐特戰作為訓練，同時評估我方特戰部隊能量。對於海龍部隊沒有專用港口，無法快速出海，提出建議。

因此，陸軍3年前就以2000萬元預算，評估設計海龍部隊專用港口的可行性。日前進一步公布招標訊息，將以2億6500萬9066元、1億6931萬6463元預算，分別在金門與澎湖新建航特部兩棲偵察營外離島港勤設施。完工後提供海龍部現有成功艇與海龍艇駐防，可快速出擊，反應海上突發狀況。

航特部兩棲偵察營海平時任務於駐地實施包括滲透等專長訓練，定期實施期末鑑測性質的天威測考，依令遂行應變制變，並由各防區作戰管制人員負責海上偵巡、兵要調、海上人員、裝備運輸與長官離島視察等任務。戰時則依令執行聯合特攻作戰、敵後搜救、特種情蒐及海上接轉任務。

航特部兩棲偵察營1949年成軍以來，金、馬、澎3處外島駐地中僅澎湖駐地有簡易碼頭...
航特部兩棲偵察營1949年成軍以來，金、馬、澎3處外島駐地中僅澎湖駐地有簡易碼頭與船塢，金、馬兩棲偵察部隊的各式快艇，平常是固定在岸際營區，訓練時再用拖車拖曳到沙灘下水，作業時間很長，實質無法快速反應海上突發狀況。記者洪哲政／攝影
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航特部兩棲偵察營1949年成軍以來，金、馬、澎3處外島駐地中僅澎湖駐地有簡易碼頭...
航特部兩棲偵察營1949年成軍以來，金、馬、澎3處外島駐地中僅澎湖駐地有簡易碼頭與船塢，金、馬兩棲偵察部隊的各式快艇，平常是固定在岸際營區，訓練時再用拖車拖曳到沙灘下水，作業時間很長，實質無法快速反應海上突發狀況。記者洪哲政／攝影
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陸軍司令部發布招標訊息，將耗資3億餘元，分別在金門、澎湖「新建」航特部兩棲偵察營...
陸軍司令部發布招標訊息，將耗資3億餘元，分別在金門、澎湖「新建」航特部兩棲偵察營外離島港勤設施。翻攝政府採購招標網頁
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陸軍司令部發布招標訊息，將耗資3億餘元，分別在金門、澎湖「新建」航特部兩棲偵察營...
陸軍司令部發布招標訊息，將耗資3億餘元，分別在金門、澎湖「新建」航特部兩棲偵察營外離島港勤設施。翻攝政府採購招標網頁
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航特部兩棲偵察營1949年成軍以來，金、馬、澎3處外島駐地中僅澎湖駐地有簡易碼頭...
航特部兩棲偵察營1949年成軍以來，金、馬、澎3處外島駐地中僅澎湖駐地有簡易碼頭與船塢，金、馬兩棲偵察部隊的各式快艇，平常是固定在岸際營區，訓練時再用拖車拖曳到沙灘下水，作業時間很長，實質無法快速反應海上突發狀況。記者洪哲政／攝影
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被外界稱為「海龍蛙兵」的航特部兩棲偵察營，具備滲透敵海岸等濃厚攻勢作戰任務性質。...
被外界稱為「海龍蛙兵」的航特部兩棲偵察營，具備滲透敵海岸等濃厚攻勢作戰任務性質。記者洪哲政/攝影
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