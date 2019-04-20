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「太監穿西裝」爭議 國防部為總統辯護

2019-04-20 18:34聯合報 記者程嘉文╱即時報導

高雄市長韓國瑜批評國軍廢除軍事審判而失去戰力，有如「太監穿西裝」，引發與蔡英文總統隔空對嗆。國防部傍晚發布新聞稿，宣稱軍法案件平時移由司法機關處理後，在各級幹部努力下，部隊紀律並未廢弛，亦未影響戰訓本務，並確保軍法於戰時之功能於不墜。

國防部表示，軍事審判法係民國102年8月13日修正公布，將軍法案件移轉司法機關辦理。為貫徹依法行政與維繫部隊戰力，國防部在政府指導下，於106年起，採取下列相關配套措施：一、司法機關得借調具3年以上資格之軍法官，至各檢察署協助辦案。二、修正軍事審判法第11條，擴大軍法官晉用管道，使已停辦6年之軍法官考試得以恢復，解決軍法人才斷層問題。三、各聯兵旅以上部隊派駐法制官，協助部隊長強化領導統御，貫徹依法行政。四、透過軍司法機關定期交流互動，使司法機關能夠掌握軍隊特性，有效強化辦理軍法案件效能。五、軍法案件平時移由司法機關處理後，在各級幹部努力下，部隊紀律並未廢弛，亦未影響戰訓本務，也確保軍法於戰時之功能於不墜，特此說明。

新聞稿也強調，為快速提升防衛戰力，蔡總統已公開宣示，國防預算以不低於上年度預算2%為原則，逐年穩定成長，有利於兵力整建計畫整體性、長期性的規劃。以108年度為例，預算核列3405億元，較去年增加128億元，是近十年來最高額度，具體展現自我防衛的決心。

國防部並說，國軍演訓從實、從嚴、從難投入，期能快速提升戰力。尤其近期中共挑釁台海中線，以及在我國周邊進行遠海長航訓練，國軍官兵秉持「不挑釁」、「不怯敵」原則主動適切應處，捍衛領空、海疆安全，絕對有信心與能力確保「國土主權，寸步不讓，民主自由，堅守不退」，以實際行動守護國家安全與維護區域和平，籲請國人共同支持國防，愛護時刻為國家奉獻付出的官兵。

蔡英文總統日前到嘉義空軍基地巡視。圖／軍聞社
蔡英文總統日前到嘉義空軍基地巡視。圖／軍聞社
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國防部國軍韓國瑜
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