「太監穿西裝」爭議 國防部為總統辯護

2019-04-20 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜批評國軍廢除軍事審判而失去戰力，有如「太監穿西裝」，引發與蔡英文總統隔空對嗆。國防部傍晚發布新聞稿，宣稱軍法案件平時移由司法機關處理後，在各級幹部努力下，部隊紀律並未廢弛，亦未影響戰訓本務，並確保軍法於戰時之功能於不墜。

國防部表示，軍事審判法係民國102年8月13日修正公布，將軍法案件移轉司法機關辦理。為貫徹依法行政與維繫部隊戰力，國防部在政府指導下，於106年起，採取下列相關配套措施：一、司法機關得借調具3年以上資格之軍法官，至各檢察署協助辦案。二、修正軍事審判法第11條，擴大軍法官晉用管道，使已停辦6年之軍法官考試得以恢復，解決軍法人才斷層問題。三、各聯兵旅以上部隊派駐法制官，協助部隊長強化領導統御，貫徹依法行政。四、透過軍司法機關定期交流互動，使司法機關能夠掌握軍隊特性，有效強化辦理軍法案件效能。五、軍法案件平時移由司法機關處理後，在各級幹部努力下，部隊紀律並未廢弛，亦未影響戰訓本務，也確保軍法於戰時之功能於不墜，特此說明。

新聞稿也強調，為快速提升防衛戰力，蔡總統已公開宣示，國防預算以不低於上年度預算2%為原則，逐年穩定成長，有利於兵力整建計畫整體性、長期性的規劃。以108年度為例，預算核列3405億元，較去年增加128億元，是近十年來最高額度，具體展現自我防衛的決心。