每年120萬到220萬元！空軍飛彈營區7月1日開始睦鄰補助

2019-04-20 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



為了加強反制中共彈道飛彈能力，國軍引進美製愛國者飛彈與國造天弓三型飛彈，目前已經陸續服役。配合這些新型飛彈的引進，軍方也大舉整修或闢建飛彈基地，不過也引來地方要求補助的聲浪。在民意壓力下，國防部於上月底公告，空軍防空指揮部轄下各型100公里以上射程飛彈基地，周邊的鄉鎮市區，自今年7月1日起列入敦親睦鄰補助對象，每年補助費用從120萬到220萬元。

據了解，這次擴大補助，主要是因為空軍在台中太平的坪林營區，以及屏東萬巒的萬金營區，引發當地立委與縣市議員的聯手抗議，最後軍方只得屈服。國防部原本希望明年才開始發放，最後也因選舉將屆，在立委強力要求下，改為7月1日開始。

國防部指出，配合愛國者飛彈「疾鋒」專案，在中南部新建的營區，有些是設於軍機場中，由於機場早就有相關的睦鄰補助，因此就不會增發。受飛彈營區影響的鄉鎮市區，要提出專案改善計畫，補助經費應優先用在營區圍牆向外延伸250公尺、或受禁限建範圍涵蓋的村里鄰。使用項目包括：一、原住民族相關之中小學教育、安養院、托兒中心設施改善、文化祭儀等活動；二、環境衛生、綠美化、海洋生態環境保護；三、村里辦公處、活動中心、地方公共基礎建設或開放民眾使用之健康、休憩及視聽器材等設施。