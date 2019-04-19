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國軍文宣新哏：慈母「守中線」越界把你趕回去

2019-04-19 10:52聯合報 記者洪哲政╱即時報導

有立委緊盯國軍心戰作為，甚至點名漢聲等軍中電台在對敵心戰上的作用，要求政戰局限期檢討。在國防部文宣單位協助下，漢聲電台「跨界」製作短片，針對共機越線事件，放送「慈母守中線」哏，呼應蔡總統宣示的「強勢驅離」。國防部認為，這部影片將嚴肅國安議題，以幽默詼諧的方式呈現，自謂是接地氣的心戰作為。

國防部表示，近來共機屢次超越海峽中線，並聲稱台海屬內海，文攻武嚇意圖明顯。國防部為了讓民眾知道海峽中線的意涵以及中共此舉屬惡意挑釁，進而凝聚國人守護家園共識，國防部特別將小學生在桌上畫線的共同記憶當作場景，設計「男同學」頻頻超越中線打擾「女同學」的小動作，比喻共軍不斷侵犯我國領空，甚至蠻橫地將「女同學」桌上的「自由、民主」拿走，還嗆聲「怎麼樣」，更直接影射中共不放棄武力統一台灣，消滅我國自由民主生活方式的終極目標。結局呼應蔡總統宣示的「強勢驅離」。

國防部說，將嚴肅的國安議題，以幽默詼諧的方式呈現，希望透過這樣的手法，讓民眾知道國家安全的重要性，結尾以「按讚是道德、留言是美德、故意超線後果要自己負責」，有向中共傳達國軍守護家園、捍衛領空的堅定立場，與日前發布「全方位國家、全方位守護」相呼應。

國防部表示，整部影片雖然呈現逗趣風格，不忘把台海中線對於國家安全的重要性及維持區域穩定的功能，再次提醒民眾。中線是假想線，也是默契線，12海哩到海峽中線就是我們的攔截區，共軍如逾越中線，國軍絕對有所回應。

國防部說，文宣心戰作為是將國軍堅實戰備的成果忠實呈現，國軍同時強化硬實力與軟實力，期建立民眾對國軍的信心，凝聚全民國防共識，也讓有企圖侵犯的敵人知難而退的目的。

有立委緊盯國軍心戰作為，甚至點名漢聲等軍中電台在對敵心戰上的作用，要求政戰局限期...
有立委緊盯國軍心戰作為，甚至點名漢聲等軍中電台在對敵心戰上的作用，要求政戰局限期檢討。在國防部文宣單位協助下，漢聲電台「跨界」製作短片，針對共機越線事件，放送「慈母守中線」哏，呼應蔡總統宣示的「強勢驅離」。翻攝國防部影片
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國防部國軍海峽中線
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