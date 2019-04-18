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強震！台師大建物傳災情？學生喊：宣布自主休假

因應花蓮地震 國防部3萬5000餘名兵力待命

2019-04-18 15:21聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部表示，因應今日13時1分花蓮地震，國防部災應變中心已於13時20分開設，參謀總長李喜明率相關聯參召開災防會議，掌握各作戰區即時狀況。

李喜明轉達國防部長嚴德發指示，各作戰區主動與地方政府密切聯繫，掌握災損情形，隨時投入救援。國軍待命兵力計3萬5554人，迄目前為止尚未接獲各地區重大災情。

國防部表示，因應今日13時1分花蓮地震，國防部災應變中心已於13時20分開設，參...
國防部表示，因應今日13時1分花蓮地震，國防部災應變中心已於13時20分開設，參謀總長李喜明率相關聯參召開災防會議，掌握各作戰區即時狀況。國防部提供
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國防部災損嚴德發
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