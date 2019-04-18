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軍方：共軍機艦跨軍種操演在我陸岸200公里外

2019-04-18 13:25聯合報 記者洪哲政╱即時報導

共軍日前在我東南海域派遣24架軍機與5艘艦艇進行跨軍種操演，傳有戰機攜帶亞音速的長劍10中遠程空對地巡弋飛彈，有立委今天認為共軍此舉在進行反拒止演練，但國防部副部長沈一鳴表示，據我方觀察，當天共機確有攜掛飛彈，但不是這類型的飛彈，而共軍機艦訓練模式屬於年度訓練，據所攜裝備來看，有針對對空域與海上目標的演練，但無新科目。

不具名官員透露，當日共軍機艦操演海空域距台灣東南部陸岸相當遠，幾在200多公里外的海空域。

立法院外交及國防委員會上午審查「軍人保險條例第19條條文修正草案」案等草案，同時解凍108年度國防預算案中遭凍結的預算。共軍軍演規模並不大，但劍指我東南方海域，也是西太平洋，一定距離是關島，從東北海域一直往下走，他詢問：共軍演習是針對我東南部？劍指美軍或行反拒止演練？沈一鳴回應表示，訓練模式屬於年度訓練，據所攜裝備來看，有對空域與海上目標的演練，但沒有新科目。

沈一鳴也表示，中共已訂立2020、2035與2049年三階段軍事戰略改革作法，因此在訓練、裝備、人員調整上有訓練規劃與期程，目前中共「遠海長航」訓練，都是在作人員能力提升的規劃。

共軍日前在我東南海域派遣24架軍機與5艘艦艇進行跨軍種操演，傳有戰機攜帶亞音速的...
共軍日前在我東南海域派遣24架軍機與5艘艦艇進行跨軍種操演，傳有戰機攜帶亞音速的長劍10中遠程空對地巡弋飛彈，有立委今天認為共軍此舉在進行反拒止演練，但國防部副部長沈一鳴表示，據我方觀察，當天共機確有攜掛飛彈，但不是這類型的飛彈，而共軍機艦訓練模式屬於年度訓練，據所攜裝備來看，有針對對空域與海上目標的演練，但無新科目。翻攝立法院直播畫面
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飛彈中共南海
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