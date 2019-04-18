投誠方便麵被譏 逼出國防部新神秘組織：資訊作戰小組

2019-04-18 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部心戰大隊在心戰作業上製作針對招降的共軍投誠方便麵、投誠牛奶糖的文宣作品，心戰作為被譏層次過低，且屬老派反攻大陸概念。軍方官員透露，國防部現已垂直整合包括政戰局、情報、資訊、保防等十餘個部內單位，成立「資訊作戰小組」，負責謀略欺敵任務，對中共對我施放假訊息，我方也將「以彼之道還施彼身」，在輿論戰場一上發揮政治作戰思想戰、謀略戰、組織戰、心理戰、情報戰、群眾戰六大戰法功能。

立法院外交及國防委員會上午審查「軍人保險條例第19條條文修正草案」案等草案，同時解凍部分108年度國防預算。時代力量立委林昶佐質詢表示，心戰大隊日前推出共軍投誠食品的文宣，會去人家來投誠，叫人家起義來歸，有濃厚過去反攻大陸的概念，不管是丟方便麵、空飄文宣仍至廣播喊話，完全過時，我們還有要反攻大陸嗎？他看到新聞不敢相信是真的，對岸網友也講得很鹹，簡直被笑掉大牙。他呼籲國防部應整體檢討課程，落實真正的心戰。

沈一鳴為心戰大隊的投誠方便麵等作品辯護表示，這是心戰課程後實作的術科訓練，讓學員發揮創意，就周邊所有器材物資，臨機發揮創意，是訓練課程之一，並非文宣重點。而心理作戰是軍事作戰的一環，其有略的心戰，有術的心戰，也有計的心戰，這是技術階層的心戰。目前我國政策是以防禦固守為主。

林昶佐進一步追問，在討論中國對我方發動第一擊軍事威脅時，國軍要有先發制人的回擊能力，如今在「假消息」的輿論戰場上，中共早已對我方發動第一擊乃至二三四擊，若我方因應方式若還在開玩笑，要如何先發制人？他要求國防部在兩星期內進一步通盤整合跨部會的心戰資源，沒用的就不要作了。

沈一鳴則回應表示，輿論戰無時不刻在進行，國防部會有精進作為。