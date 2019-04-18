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立法院初審通過國軍撫卹金不得被抵債條款

2019-04-18 11:52聯合報 記者洪哲政╱即時報導

立法院外交及國防委員會上午初審通過「軍人撫卹條例第29條及第40條條文修正草案」等草案，新增「撫卹受益人得開立撫卹金專戶，以及該專戶內之存款均不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行標的」的規定。國軍官兵因公或作戰傷殘死亡，家屬領取的撫恤金，將存入專戶，不得被用來作為債務抵扣押之用，保障官兵家屬的權益。

此外，委員會也初審通過廢止「戰士授田憑據處理條例」。國防部資規司長白捷隆表示，戰士授田憑據已有63萬餘人申請登記、領取補償金，早於民國91年就執行完畢，法律不再適用。

軍人撫卹條例第29條規定：「請領撫卹金之權利及未經具領之撫卹金，不得作為扣押、讓與或供擔保之標的。」以現行保障規定僅限於撫卹金請領權及未經撫卹受益人具領的撫卹金，常導致有債務問題的撫卹受益人，往往須以申請支票或現金方式請領撫卹金。

因此考量未來撫卹金給付將全面改採直撥入帳方式辦理，為落實保障撫卹受益人基本經濟安全，參照勞動基準法第58條、勞工退休金條例第29條、勞工保險條例第29條及國民年金法第55條規定，於撫卹條例第29條增訂「撫卹受益人得開立撫卹金專戶，以及該專戶內之存款均不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行標的」之規定，以擴大該專戶之保障範圍與程度。

此外，軍人保險條例第19條規定「保險受益人，有左列情形之一者，喪失其領受保險給付權利：一、喪失國籍者。二、犯叛亂罪，經判決確定者。三、故意致被保險人於死者。四、自決定保險給付之日起，無故逾五年不行使者。」為配合行政程序法第131條民國102年有關公法上請求權時效的修正，因此也修正軍人保險條例第19條，將軍人申請保險給付的請求權時效修正為10年，以維法體系的一致性。

立法院外交及國防委員會上午初審通過「軍人撫卹條例第29條及第40條條文修正草案」...
立法院外交及國防委員會上午初審通過「軍人撫卹條例第29條及第40條條文修正草案」等草案，新增「撫卹受益人得開立撫卹金專戶，以及該專戶內之存款均不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行標的」的規定。圖為示意，與此案無關。本報資料照片
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