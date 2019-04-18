郭董「國防靠和平」 國防部：和平靠武力 國防靠自己

2019-04-18 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



有意參選2020總統的鴻海董座郭台銘提出「國防靠和平」說，國防部副部長沈一鳴上午在立法院回應表示，「和平要靠武力」。他說，國防部立場是國防安全靠自己，是國軍整軍備戰，加強戰訓絕不鬆懈，「我們永遠靠自己」。

立法院外交及國防委員會上午審查「軍人保險條例第19條條文修正草案」案等草案，同時解凍108年度國防預算案中遭凍結的預算。針對外交部連日透過英文推特發文譴責中共解放軍周一在台灣東方的西太平洋軍事操演，吳還爆料，當天共軍不僅派24架飛機，還派出5艘艦艇，有軍方官員認為困擾，後續得為此「擦屁股」，備詢的沈一鳴表達國防部立場。

沈一鳴表示，外交與國防是國安體系兩大支柱，外交部負責對國際社會，國防部則是對內，負責掌控，這件事國防部與外交部共同合作，雙方有默契，「這個東西在國會議報完後，外交部認為有必要讓國際社會重視與注意中共一再霸凌的作為」。規劃國防部對國內發布新聞稿安定民心，軍方與外交部是分工合作。他認為沒有「擦屁股」的問題。沈一鳴表示，中共對我們的軍事恫嚇愈來愈明顯，外交部對國際作宣示，在推特用英文對盟友與夥伴發文，「我們了解」。

民進黨立委蔡適應質詢表示，近期高雄市長韓國瑜表示：國防靠美國；台北市長柯文哲說兩岸戰爭要撐兩天；鴻海董座郭台銘則說國防靠和平；國防部有何看法？沈一鳴表示，每人都有自由表達意見的自由，國防部立場是國防安全靠自己，國軍整軍備戰，加強戰訓絕不鬆懈，我們永遠靠自己，和平要靠武力。

民進黨立委王定宇質詢時則披露，中共日前海空軍演習劍指我東南海域，但規模並不大，他詢問：「共軍在找東南海空域軍演同時，美軍軍艦位置在哪裡？」