「外交部當國防部後盾」 吳釗燮穿飛行裝和F16合照

2019-04-18 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



美國國務院批准對台軍售案，以繼續為目前路克空軍基地的F-16戰機提供飛行員培訓計畫與維護及後勤支援，並已通告國會；外交部長吳釗燮今天在外交部官方推特上發文，表示感謝國務院通知受訓計畫，我們的飛行員是菁英中的菁英，他推文是要幫國軍加油，外交部當國防部後盾。

美國國防安全合作局（Defense Security Cooperation Agency）15日發布新聞稿指出，國務院決定批准可能對台軍售案，以繼續為目前在亞利桑那州路克空軍基地的F-16戰機提供飛行員培訓計畫與維護及後勤支援，估計計畫費用為5億美元。

國防部昨天在官方臉書公布一支名為「守護國家的天空，我們絕不退讓」的宣傳短片，畫面中除了國軍演訓、發射各式飛彈的畫面，也有國軍戰機在空中近距離拍攝的中共轟六影片，更首度放入過去曾被視為高度敏感、絕不公布畫面的國軍F-16駐美訓練狀況。

吳釗燮在推特上說，感謝美國國務院通知亞利桑納州路克基地的受訓計畫，這是台灣F-16「捍衛戰士」和美國同僚併肩受訓的地方，「我們的飛行員是菁英中的菁英，受訓結束後，就會回來捍衛我們的領空跟國家」。