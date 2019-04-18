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艾江山關切台灣國防預算 韓國瑜：軍隊本質是軍法

2019-04-18 11:04聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

剛結束美國行返國的高市長韓國瑜，一下飛機就搭高鐵直奔回市府辦公，韓國瑜在市府受訪表示，這趟訪美行「收穫滿滿」，很多企業家對高雄產生興趣，有人表示願意在高雄擴大投資1千萬美金，也有人願意每年捐錢幫助推動雙語教育。

對於此行的招商成果，韓國瑜說，他到議會總質詢時會說明，但現在也能說，招商收穫可用4字形容：「收穫滿滿」。很多企業家原本對高雄只是地理名字概念，很多年沒來過高雄，但市府把條件環境建設出來後，幾十個企業家身受感染，都覺得很想來高雄看看。

韓國瑜說，高雄過去這麼多年吃虧，因行銷高雄，散出去的光與熱不夠，沒辦法讓人感覺到高雄與眾不同的魅力。這次很多海外科技界和華僑，讓他們產生深刻印象，當投資客、觀光客願意來高雄一遊，對高雄產生印象和好奇，其實就是邁向成功的第一步。

他說，如果連高雄都不想來，那怎樣招商引資、吸引觀光客呢？像昨晚3千位華僑聽演講，下午4、50位大型科技廠商也聽他們介紹高雄，都產生很高興趣，有一位立刻表示願意在高雄擴大投資一千萬美金、約3億多台幣。

韓國瑜說，另還有賣燒餅油條豆漿的，知道高雄要推雙語教育，表示每年願捐80萬台幣，幫高下一代推動雙語教育，這都是宣傳高雄的好處，也讓市民了解高知名度一定要出去，要行銷高雄。

韓國瑜訪美時，與美退休大使艾江山會面，談到沒有軍法不行，他今解釋，艾大使當過軍人，關切台灣國防預算，始終覺得台灣國防預算投資的錢太少，認為金額數字要加高。

但韓國瑜說，他認為再高，若連軍法都沒有，是沒有戰鬥力的，一個軍隊沒軍法，未來一旦發生什麼戰爭，「我們的軍人把槍一丟，告訴長官，爸爸會找律師打官司，這部隊有什麼戰力？」所以他跟艾大使說，你們重視數字，把國防預算提高，但是忽略軍隊最重要的本質是軍法，一個軍隊沒有軍法，等於沒有靈魂。

韓國瑜今上午抵達桃園機場時，發生一段小插曲，因場面推擠嚴重，連韓國瑜也忍不住出聲阻止。他說，他叫大家不要動，因為他看到有市議員和記者臉色發白，兩位都是女生，他覺得再下去會發生危險，所以叫大家統統不要動，站到定點，否則很危險，他希望大家採取安全的方式。

剛結束美國行返國的高市長韓國瑜，一下飛機就搭高鐵直奔回市府辦公。記者蔡孟妤／攝影
剛結束美國行返國的高市長韓國瑜，一下飛機就搭高鐵直奔回市府辦公。記者蔡孟妤／攝影
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韓國瑜國防預算軍人
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