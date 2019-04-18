外長爆料「共軍24機5艦操演」 國防部好哀怨

2019-04-18 00:43 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 、鄭媁／台北報導



吳釗燮昨天在外交部推特署名「ＪＷ」發文譴責中共解放軍周一在台灣東方的西太平洋軍事操演，還喊話：「真可惜啊北京，我們不會屈服於這樣的霸凌。」 圖／取自外交部推特 分享 facebook

外交部長吳釗燮昨天上午在外交部的推特（Twitter）網站發文譴責中共解放軍周一在台灣東方的西太平洋軍事操演，台灣不會屈服這樣的霸凌。吳還爆料，當天共軍不僅派出廿四架飛機，還派出五艘艦艇。但包括我國國防部與日本防衛省，先前都未公布如此細節的資訊。

國防部周一公布的新聞稿僅提及中共出動轟六、運八、空警五○○、Su-30、殲十一等機種「多架」，由大陸南部出海，經巴士海峽飛至西太平洋進行遠海長航任務。多數飛機循原路飛返大陸，轟六則北上繞台，經宮古海峽、東海返回。當晚日本防衛省統合幕僚監部宣布，四架轟六、一架運八通過宮古海峽。至於海上軍艦，國軍與日本防衛省，第一時間都未公布。

吳釗燮昨天在外交部推特署名「ＪＷ」發文表示，台灣正和美國在台協會慶祝台灣關係法四十周年，中國人民解放軍派出廿四架軍機及五艘軍艦在台灣附近訓練，轟六轟炸機也在台灣南方及東南方模擬攻擊。他最後喊話：「真可惜啊北京，我們不會屈服於這樣的霸凌。」

吳釗燮的大爆料引發議論，外交部表示，此則推文主要在凸顯中國軍事恫嚇台灣的企圖與強度，以及台灣安全面臨來自中國的壓力，提醒國際社會正視與重視中國一再的霸凌作為，以爭取國際社會對我方的了解與支持。

國防部官員則表示，廿四架是當天所有出海參加操演的飛機總數，並非每架都曾飛越島鏈，與以往共軍類似操演相較，規模差不多。官員也說，前天下午蔡總統召集例行國安會議，外交部應該是從國防部的報告中得知中共機艦數字。對於外交部會將數字揭露爆料，國防部事先也不知情，「又要我們去幫忙擦屁股了」。

相關將領也透露，對於共軍機艦的遠海長航，國軍都會派出機艦監控，不過除了進行目標辨識確認身分外，不得採取過度緊逼的危險動作，以免擦槍走火、肇生意外。對外發布消息，通常不會描述太多細節，以免對方藉此推測我方的偵蒐能力。