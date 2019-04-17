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吳釗燮頻撈過界？林郁方：國防部演不出這種尺度

2019-04-17 16:51聯合報 記者程嘉文╱即時報導

近來外交部吳釗燮頻對國防事務發言，甚至搶在國防部前面。包括先前外電傳出美國出售F-16戰機、M1A2戰車生變，外交部第一時間就「澄清」進度無虞；昨天（16日）美方延長F-16在美國受訓的計畫，外交部也搶先宣布並肯定。今天早上，吳釗燮更在外交部的推特署名發言，表示15日中國共派出24架飛機、5艘軍艦，在台灣附近進行模擬攻擊訓練，「真可惜啊北京，我們不會屈服於這樣的霸凌。」

不過吳釗燮這篇文章，首度爆料揭露了中共出動機艦的數量。先前包括國軍或是日本政府防衛省，都不曾公布詳細數據。

對此，國家政策基金會外交國防組召集人、前立委林郁方說，中共軍機3月31日飛越海峽中線，的確挑戰兩岸多年來的默契；相較之下，解放軍近年一直在進行類似的遠海長航與海空聯訓。尤其如今正逢東北季風過去、颱風未到，本來就是適合訓練的季節。站在中國大陸立場，隨著軍力日益強大，海空兵力絕無可能永遠停留在島鏈以內的近海。

他表示，站在國軍的專業立場，面對中共遠海長航，就是維持監控，注意對方在戰術、技術等方面的變化，表面上淡然處之，不需小題大作，因為這些行動並不是真正的危機所在。不過對於身陷連任苦戰的蔡英文總統，民進黨中央已經配合延後初選時間，當然要利用這一個多月，來爭取自己的民調支持。強調兩岸緊張，就是最常用的招式。

林郁方表示，類似議題即使在美國，國務院也不會跳出來越俎代庖發言。但對如今蔡政府的「需求」而言，國防部做不到蔡英文需要的小題大作程度，因此當然就變成吳釗燮搶出風頭。從另一角度來說，吳釗燮本來就以激進台獨立場著稱，如果連一向保守、專業的軍方都「大改尺度」，恐怕會真正引發周邊各政府的矚目，造成更多不確定風險。

林郁方（左）。報系資料照片
林郁方（左）。報系資料照片
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吳釗燮外交部中共
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