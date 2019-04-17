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海巡署確定將改革制服 但傾向維持「橘操」色調

2019-04-17 15:06聯合報 記者洪哲政╱即時報導

海巡署長陳國恩釋出海巡軍警制服將研改的訊息。海巡署今天發出新聞稿，確認將著手研修制服改革作業，但強調現行海巡「橘色操作服」除了型塑海巡形象，也是建立海巡人員自我認同的重要指標。

海巡署發出新聞稿表示，現行海巡橘色操作服從民國89年該署成立，使用迄今已近20年，也是國人對海巡人員的共同印象。隨著時代變遷，現今海巡人員的勤務內容、面對的工作挑戰，均不同以往，現行制服已無法滿足第一線海巡同仁的勤務需求。

海巡署說，鑑於科技日新月異，各式勤務裝備如艦艇、車輛及旋翼無人飛行載具均不斷革新；為強化海巡服裝功能，該署將著手研修制服改革作業，以提升執勤效能與安全。

海巡署指出，此次服裝研改初步方向，包括「制服套組化」，從制度改善同仁反映的撥補問題，因應海巡工作的多樣性，讓同仁可按工作需求選擇服裝，拿到合適的制服品項。

此外，「量身又耐穿」，此次研改將以第一線同仁的需求為導向，針對服裝的製工、材質規格、檢驗規定等制定統一標準、訂定採購契約，未來本署辦理採購，亦將要求廠商為同仁量身訂做，並落實個人驗收，讓每位同仁都能拿到合身、品質好的制服。

此外，要有「專業新形象」。橘色操作服是海巡給外界的第一印象，除了型塑海巡形象，也是建立海巡人員自我認同的重要指標，新制服設計亦須加入專業美學要素，塑造專業、可靠的海巡新形象。

海巡署説，此事將開放海巡同仁參與。橘色操作服為基層海巡同仁每天都要穿的勤務服裝，海巡署將以務實的態度、回到第一線的角度思考，改變傳統由上而下的決策模式，以網路社群聆聽同仁需求，並進行滾動式修正，一起設計出讓同仁滿意的新制服。

海巡署表示，橘色操作服不僅僅是一件制服，更是該署同仁日夜守護國家海疆及海岸線的責任象徵；提供好穿、實穿、耐穿的制服，不僅改善海巡同仁的工作環境，更能增進工作效率，為國人提供更好的守護與服務。

海巡署發出新聞稿，確認將著手研修制服改革作業，但強調現行海巡「橘色操作服」是海巡...
海巡署發出新聞稿，確認將著手研修制服改革作業，但強調現行海巡「橘色操作服」是海巡給外界的第一印象，除了型塑海巡形象，也是建立海巡人員自我認同的重要指標。記者洪哲政/攝影
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海巡署制服
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