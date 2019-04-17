親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鼓吹武統拒入境
郭董擬參選總統
2020誰來選總統
韓國瑜赴美訪問
藍綠布局拚立委
非洲豬瘟拉警報
政治
軍事
綜合

從聖母院大火 看火災發生要素與防救災策略

郭台銘選總統 知情人士：「這二人」是促成他出馬的關鍵

吳釗燮推文嗆共機繞台 國防部官員無奈又要擦屁股

2019-04-17 12:40聯合報 記者徐偉真程嘉文╱即時報導

中共軍機前天繞台，國防部表示中共多架各型機軍機飛經巴士海峽向西太平洋進行遠海長航訓練，外交部長吳釗燮今天在外交部推特上表示，中國人民解放軍派出24架軍機及5艘軍艦在台灣附近訓練，透露國防部沒有的確切數量，也爆料除了軍機還有軍艦。

國防部15日表示，中共空警500、轟6K、運8、蘇愷30及殲11等各型機多架，中午由中國大陸南部陸續出海，飛經巴士海峽朝東南航向西太平洋進行遠海長航訓練，除轟6K續向北經宮古水道飛返駐地外，餘共機循原航線飛返駐地。

吳釗燮今天上午在外交部推特署名姓名縮寫「JW」發文，表示現在我們正和美國在台協會慶祝台灣關係法40周年，中國人民解放軍派出24架軍機及5艘軍艦在台灣附近訓練，轟6也在模擬在台灣南方及東南方的攻擊，最後喊話「真可惜啊北京，我們不會屈服於這樣的霸凌」。

一般而言，為了避免暴露我方偵蒐能力，國防部通常不會描述太多共機遠海長航的細節資訊。當天公布的新聞稿，僅提及中共出動轟6、運8、空警500、Su-30、殲11等機種「多架」，出海執行長航任務。日本方面公布資訊，則為4架轟6、1架運8通過宮古海峽（即繞台）；至於海上軍艦，國軍與日本防衛省，第一時間都未對外公布。據了解，國防部官員對於外交部的推特感到無奈，「又要我們去幫忙擦屁股了」。

部署在花蓮的F-16戰機機群。 圖／聯合報系資料照片
部署在花蓮的F-16戰機機群。 圖／聯合報系資料照片
分享

國防部軍艦外交部
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

「橘操」掰了？陳國恩預告 海巡制服將「進化」

2019-04-17 10:17

共機繞台後 美國務院批准5億美元對台軍售

2019-04-16 23:44

國軍資通電軍 尖端網戰人才缺

2019-04-17 12:26

國軍神秘網路戰聯隊 進駐國內外公私營機構抗敵

2019-04-17 12:25

欲摧毀巴格達核子反應爐 以色列展開「歌劇行動」

2019-04-17 09:16

首都防務升級 30公厘機砲型雲豹甲車今年進駐

2019-04-17 07:04

中南美外交戰場失利軍事交流反升溫 神秘遠朋班運作首曝光

2019-04-17 06:36

東引後年部署12座遙控火砲 下階段部署淡水河口

2019-04-17 06:25

國軍戰鬥個裝比一比 特戰部隊比一般部隊檔次高

2019-04-17 06:18

AIT內湖新館 美國國徽懸主體大樓穿堂

2019-04-17 06:12

影／薛瑞福談美對台軍售 應對陸威脅

2019-04-17 03:36

感謝美國 蔡總統：軍售案來得及時

2019-04-17 02:05

5月萬安演習 將有「飛彈來襲」簡訊

2019-04-17 00:31

隔海互嗆！國台辦：停止汙衊 陸委會：令人不齒

2019-04-17 00:04

共機繞台…美指北京片面改變現狀

2019-04-17 00:00

美批准對台軍售 國務院：美支持台維持足夠自衛能力

2019-04-16 22:33

共機繞台 美國務院：北京片面改變現狀 不利區域穩定

2019-04-16 22:05

共機擾境頻繁 國防部籲支持機艦維修升級預算

2019-04-16 12:26

萬安防空演習5月啟動 手機將接收彈道飛彈來襲預警

2019-04-16 11:35

國防部：台美是堅實戰略盟友 未來合作會越緊密

2019-04-16 11:30

美批准對台軍售時機 國安人士：具兩大意義

2019-04-16 11:30

空軍已就我駐美F-16機隊搬遷土桑基地編列預算

2019-04-16 10:50

美國務院批准對台灣軍售 外交部表示歡迎及感謝

2019-04-16 10:08

美批准軍售案 蔡英文：盼進一步穩定強化空軍品質

2019-04-16 10:06

美國務院批准5億美元對台軍售案 延繼F-16培訓及後勤

2019-04-16 06:01

郭台銘：國防靠美靠不住

2019-04-16 01:01

共軍海空大肆擾台 蔡總統批挑戰台海穩定

2019-04-16 00:55

我促陸「停止惡意挑釁」共軍喊「年度正常計畫」

2019-04-16 00:38

觀察站／共機秀肌肉 敲山震虎警告台美

2019-04-16 00:34

共軍轉型「遠征型空軍」 我應補強東南部戰力

2019-04-16 00:22

共機又繞台 國民黨：蔡總統應嚴肅面對兩岸關係惡化

2019-04-15 23:26

【即時短評】共機又繞台 目的為何？有什麼新哏？

2019-04-15 23:09

獨／日本發布共機繞台照 暴露中共空軍新戰術

2019-04-15 22:48

共機演訓大言不慚 陸委會：共軍稱有利和平令人不齒

2019-04-15 21:36

回應共機繞台 蔡英文：國土主權寸步不讓

2019-04-15 21:02

共軍繞台針對AIT活動 相關人士：周延設計，挑釁意味濃

2019-04-15 19:10

共機又繞台 總統府：挑戰區域現狀不負責任

2019-04-15 19:02

中共軍機又繞台 蔡總統：挑戰台海及區域穩定

2019-04-15 18:51

共軍繞台針對AIT活動？ 莫健：威脅區域穩定及兩岸關係

2019-04-15 18:47
看更多

熱門文章

是否支持選總統 郭台銘：媽祖託夢叫我一定要出來

2019-04-17 11:29

林靜儀批郭董用罵蕭美琴刷知名度 網友回酸

2019-04-16 15:05

郭董真要選總統？ 這2位大老闆都因「她」選不下去…

2019-04-17 08:00

宣布參選2020？ 郭台銘周三早到板橋慈惠宮參拜

2019-04-16 23:23

影／呼籲軍公教！韓國瑜：邪門歪道的命令 不要配合

2019-04-16 18:24

綠批馬英九傾中傷台經濟 孫大千：看不見自己很快失政權

2019-04-17 08:11

不再為鴻海牟利？學者爆郭台銘選總統的罩門是這個

2019-04-17 01:49

郭台銘若選總統 連勝文：民進黨會比韓國瑜選更頭痛

2019-04-16 21:27

拚國民黨總統初選玩真的 郭台銘下午造訪中常會

2019-04-17 09:58

想一睹郭台銘拜媽祖 民眾推擠怒喊：選總統我們要關心

2019-04-17 10:51

郭董擬參選震撼彈 韓國瑜：從愛情文藝片變武俠片

2019-04-16 23:28

郭台銘選總統衝擊韓粉？他辦網路投票結果挺韓一面倒

2019-04-17 09:31

郭台銘選總統 知情人士：馬英九「樂觀其成」是關鍵

2019-04-17 12:30

影／為了「賴清德的妹妹」 民進黨立委初選這兩人又槓上

2019-04-16 21:32

【重磅快評】藍憂解？郭台銘急行軍 韓國瑜變辣台哥

2019-04-16 18:44

楊應超：如果郭台銘參選 將有四大優勢

2019-04-16 19:07

【重磅快評】最愛開工典禮的蔡政府這次怎麼靜悄悄？

2019-04-16 14:41

影╱被郭董飆駡 蕭美琴現身這樣回應

2019-04-16 17:34

扁家到底多有錢？「勇哥」生財有道 海角7億只是小case...

2019-04-17 09:00

時力女立委帶已婚主任夜宿會館 助理批：最黑暗的一天

2019-04-17 12:12

影／郭董爆氣為那椿？原來是蕭美琴「回問題不看我」

2019-04-16 18:02

影／郭台銘選總統強壓群雄？韓：震撼人心 柯：跟我無關！

2019-04-16 17:41

郭台銘選總統？他的起家厝在這 月租竟只要7500

2019-04-16 15:52

感謝狀曝光 國民黨讓郭台銘黨籍問題就地合法　

2019-04-17 11:03

聽聞郭董想選總統 李佳芬：輕鬆、開心啊

2019-04-17 04:33

見縫插針 林濁水：郭台銘對韓流殺傷力非我能望其項背

2019-04-17 08:27

蔡總統裁示！陸委會：拒絕主張兩制武統人士入境

2019-04-16 20:13

郭董考慮參選 韓國瑜：模特兒上台 誰身材好一覽無遺

2019-04-16 14:21

郭台銘考慮參選總統 王丹：台灣選舉之精彩全宇宙第一

2019-04-16 17:09

郭董應該要出來！阿土伯：我要捐2000萬助選基金

2019-04-16 15:34

國軍戰鬥個裝比一比 特戰部隊比一般部隊檔次高

2019-04-17 06:18

木造古蹟失火怎麼辦？千萬不能噴水柱

2019-04-16 16:25

韓國瑜參觀特斯拉、蘋果總部、台達電 還啖永和豆漿

2019-04-17 04:35

郭台銘飆罵不尊重 蕭美琴：以為是跟全場對話

2019-04-16 14:48

郭台銘選不選2020總統？ 宣布之前要先問過祂

2019-04-17 10:12

隨大甲媽遶境跨越濁水溪 柯文哲提選總統關鍵密碼

2019-04-16 15:16

重批3任總統鬼混 扁嗆韓國瑜：不感恩沒關係忘本就不該

2019-04-17 00:38

郭台銘評估參選總統？王文淵：台灣拚經濟最重要

2019-04-16 15:11

郭台銘選總統？ 前立委林正杰：虎和熊好談判！

2019-04-17 10:53

蘋果民調看蔡賴之爭 黨內人士：蔡比賴更有優勢

2019-04-16 14:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top