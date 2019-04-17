吳釗燮推文嗆共機繞台 國防部官員無奈又要擦屁股

中共軍機前天繞台，國防部表示中共多架各型機軍機飛經巴士海峽向西太平洋進行遠海長航訓練，外交部長吳釗燮今天在外交部推特上表示，中國人民解放軍派出24架軍機及5艘軍艦在台灣附近訓練，透露國防部沒有的確切數量，也爆料除了軍機還有軍艦。

國防部15日表示，中共空警500、轟6K、運8、蘇愷30及殲11等各型機多架，中午由中國大陸南部陸續出海，飛經巴士海峽朝東南航向西太平洋進行遠海長航訓練，除轟6K續向北經宮古水道飛返駐地外，餘共機循原航線飛返駐地。

吳釗燮今天上午在外交部推特署名姓名縮寫「JW」發文，表示現在我們正和美國在台協會慶祝台灣關係法40周年，中國人民解放軍派出24架軍機及5艘軍艦在台灣附近訓練，轟6也在模擬在台灣南方及東南方的攻擊，最後喊話「真可惜啊北京，我們不會屈服於這樣的霸凌」。