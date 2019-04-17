國軍資通電軍 尖端網戰人才缺

2019-04-17 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部希望將資通電軍「一般網路戰人力」將轉型提升為具備「國家關鍵資訊基礎設施防護能量」的專業人力，但實際上目前仍然陷於尖端人才缺乏的窘境。

立法院調查，國防部資通電軍指揮部今年為「辦理國軍資訊勤務加給網路戰勤務所需法定人員待遇」，列有5459萬9000元，作為資通電軍網路戰加給。但至107年9月止，資通電軍承辦的網路戰人員培訓計333人，其中大部分落在專精一級與專精二級，最高專家級竟無一人。

國防部則表示，行政院同意發放的網路戰勤務加給是行政院所同意發放，規定專家級僅佔全數發放人數2%比例，菁英級以上僅占13%，其餘87%為專精一級與專精二級，目前發放人數集中於專精一級及專精二級，後續隨網路戰合格中員增多，各級人員也將按比率增加。

國防部說，專家級資格需同時具有思科網際網路專家認證（CCIE）、紅帽系統部署工程師認證（RHCA）等三種不同領域2張以上證照，獲得難度高且培訓期長，資通電軍現已有兩名軍官分別考取CCIE及RHCA證照各一張，明年預劃可培訓人員獲得CISSP及RHCA等兩類共6張證照，遂步培育專家級人才。