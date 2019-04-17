國軍神秘網路戰聯隊 進駐國內外公私營機構抗敵

2019-04-17 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



參謀本部資通電軍指揮部所轄的「網路戰聯隊」，除擔負軍中網路作戰防駭與滲透任務外，國防部證實，這股軍力現在也進駐包括行政院、外交部、中研院、駐外館處等「國內外公私營機構」與「國家關鍵基礎資訊設施」，對中共與境外勢力頻密的網路侵駭展開協防。圖/軍聞社 分享 facebook

參謀本部資通電軍指揮部所轄的「網路戰聯隊」，除擔負軍中網路作戰防駭與滲透任務外，國防部證實，這股軍力現在也進駐包括行政院、外交部、中研院、駐外館處等「國內外公私營機構」與「國家關鍵基礎資訊設施」，對中共與境外勢力頻密的網路侵駭展開協防。國防部說，資通電軍「一般網路戰人力」將轉型提升為具備「國家關鍵資訊基礎設施防護能量」的專業人力。

具備神秘色彩的國軍網路戰部隊，過去為「大隊」編制，各隊駐地位於各地有「國安色彩」的民營辦公大樓中。資通電軍指揮部成軍後，國防部首度證實編制成為「網路戰聯隊」，同時也披露這股兵力數量約300餘人。過去這股兵力隱藏於各地三、五處民間大樓執勤，如今獲准進駐「國內外公私營機構」，等於擴大作戰平台。

國防部參謀本部資通電軍指揮部今年在預算案中冷僻的「一般科學研究」項下「軍品研發」的「業務費」中，編列2090萬元，支應「資安旗艦計畫—資安人才技能精進業務」。民進黨立委蔡適應發現，資通電軍指揮部編制於國防部下，這項業務卻延伸範圍至國內外公私營機構、國家關鍵基礎資訊設施協防任務，質疑似有過度的疑慮。

但國防部透過書面報告向立法院表示，資通電軍於106年6月29日成軍，依令主要任務在整合國軍資訊作戰能力，有效防護軍事作戰指管網路安全反協防國家關鍵資訊基礎設施，依行政院「國家關鍵資訊基礎設施安全防護指導綱要」，也包含民營企業與民間組織參與並協力合作，因此國防部針對國內外公私營機構協防任務，並無過度之虞。

國防部說，該計畫為培養資通電軍網路戰聯隊專業技術資訊人才，強化「滲透及攻擊解析」、「鑑識及防禦管理」、「情資蒐集與數據分析」、「威脅情資分析及資安漏洞探析」私專業資安技能，並由淺至深規劃26項課程，訓練人數100人次、時數1萬2360小時，培育人才並建構有效「防護軍事作戰指管網路安全」及「協防國家關鍵資訊基礎設施」能力。

國防部表示，資通電軍將持續執行國防部指管系統健檢、配合政府部會支援外交部「外館網際防禦體系」駐外使館資安健檢，主計總處「資訊網路資安健檢」、中研院「資訊系統資安健檢」及參加「行政院攻防演練」等專案任務，透過實務經驗與此案挹注的「國家關鍵資訊基礎設施系統架構及其系統防護的特弱點與所需專業技能訓練」，精進國防部人員網路戰專業。

國防部說，此案將逐步培育師資種能，並培養完全作戰能力(FOC)教官，建立國軍網路戰部隊訓能，除可有效達成部隊作戰任務，未來也可視國軍各單位資安防護需求，派員到國防部實施專業教育訓練，全面強化國軍人員資安防護與網路戰攻防能力。

國防部指出，此案是國軍網路戰部隊籌建「國家關鍵資訊基礎設施防護能量」，可將國防部「一般網路戰人力」轉型提升為具備「國家關鍵資訊基礎設施防護能量」的專業人力，以滿足防護國家關鍵資訊基礎設施的任務需求。