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「橘操」掰了？陳國恩預告 海巡制服將「進化」

2019-04-17 10:17聯合報 記者洪哲政╱即時報導

海巡署長陳國恩在「CGA署長室」臉書粉絲專頁貼文，預告海巡新制服即將「進化」。引...
海巡署長陳國恩在「CGA署長室」臉書粉絲專頁貼文，預告海巡新制服即將「進化」。引起熱烈討論。圖擷自圖/CGA署長室粉絲專頁
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海巡署長陳國恩在「CGA署長室」臉書粉絲專頁貼文，指警察制服即將換裝，海巡署成立將近20年、也在思考橘色「勤務服」，是不是也該做個改變。他「聽聽大家對海巡制服的看法」，預告海巡新制服即將「進化」。海巡現有制服被稱「橘色操作服」，向來被海巡人員簡稱為「橘操」，此次改裝之議，引起熱烈討論。

陳國恩貼文說：「橘色制服」是國人對海巡的第一印象。對我們來說，它也象徵近20年來，我們日夜守護國家海疆及海岸線的一份責任所在。　

他表示：上任至今，我到各處慰勤，常看到同仁因工作而弄髒的勤務服，或因悶熱而汗流浹背，心中十分不捨。這段時間來，也有不少同仁透過私訊表達對現行制服的想法，我們都收到了。

陳國恩貼文指出：照顧同仁，從每天穿在身上的制服開始！警察制服即將換裝，海巡署成立將近20年、組改1週年，我們也在思考，大家每天穿在身上的「勤務服」，是不是也該做個改變，大家有什麼想法與建議嗎？ 歡迎提出來跟我們一起討論。

貼文引發熱烈討論，有人建議比照美國海岸巡防隊換成深色服，並將換裝樣式列出供投票；另也有專業海巡人員反映：我們的制服已經很帥了，但材質不夠透氣，但還是要兼顧到基本厚度，畢竟那是防止在船上滑倒或是被工具勾到時一個基本的保護。

網友指出，另外後勤的撥補系統系統問題很大，很多同仁幾乎都是穿勘品，不然就是自己到外面買，雖說都推說是被動式撥補與預算不足，但造成一線同仁的困擾確實是事實，從撥補到實際領取可長達1年。

網友建議，另外查艙專精小組的安檢服撥補量應該要高於一般安檢人員，橘色的制服只要下一次機艙就全黑了，機艙內一堆機械也容易勾破。

海巡署制服警察
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