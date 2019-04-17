欲摧毀巴格達核子反應爐 以色列展開「歌劇行動」

2019-04-17 09:16 聯合新聞網 麥田出版



一九七九年爆發的伊斯蘭教革命，使伊朗從美國的親密盟友變成美國的死對頭。示意圖／ingimage 分享 facebook

一九八一年六月七日星期五是五旬節前夕。五旬節是慶祝上帝在西奈山將「摩西五經」賜予猶太人的日子。以色列人成千上萬聚集在猶太會堂，不過也有數以千計群眾喜歡在以色列黃金般璀璨的海灘歡慶佳節。就這樣，在這天下午四點，聚集在艾拉南方海灘的群眾，見到八架F-16戰機呼嘯在藍空，它們低空飛過艾拉灣（Gulf of Eilat），繼續往沙烏地阿拉伯方向飛去。

這八架F-16從西奈艾吉昂（Etzion）空軍基地起飛，另有八架F-15緊接在後面。約旦國王胡笙當時正巧乘著他的皇家遊艇在艾拉灣消暑，眼見這些戰機越過頭頂，他立即發電向約旦軍方示警，還要軍方照會附近諸國的軍方，但不知為什麼，他的電文沒有發出去。也幸好如此，因為這些以色列空軍飛機即將展開歌劇行動，要摧毀沙丹．胡笙正在巴格達附近建造的一座核子反應爐。

這項行動早在幾年前就展開規畫。一九七六年八月二十六日，伊拉克與法國政府簽訂一項協議，由法國為伊拉克建一座法國稱之為「奧西拉克」、伊拉克稱之為「塔穆茲」的核子反應爐。法國還允諾，將供應伊拉克八十公斤百分之九十三精度、足以製造一枚原子彈的濃縮鈾。以色列在經由情報管道發現這件事以後，曾展開外交行動，希望阻止法國將核反應爐運交伊拉克。以色列特使在巴黎向法國當局解釋說，沙丹．胡笙若是手中有了核武器，對以色列的生存將構成嚴重威脅。儘管他們費盡脣舌，想讓法國人相信與沙丹打交道無異於與魔鬼交易，但法國怎麼也不買帳。

據外國人士說，以色列眼見外交手段失敗，決定把問題交由莫薩德解決。莫薩德的特工在法製反應爐準備裝船啟運伊拉克以前，破壞了其中一些零組件。但在反應爐運抵伊拉克以後，法國人很快將它修復，建廠施工順利展開，短期內即將完工。梅納罕．比金在一九七七年當選總理以後做出結論：想解決這個問題唯有訴諸軍事干預。國防部長艾澤．魏茲曼與國防軍新參謀長拉佛．艾坦都建議了一項軍事行動方案。行動主要由空軍司令大衛．艾夫利擔綱，且由非常幹練的阿維．塞拉上校，連同幾位青年軍官，在空軍總部負責行動各方面的細部規畫。以色列很快獲悉，這座反應爐即將於一九八一年九月全面運轉，比金於是決定在春天發動攻擊。空軍最先提交的行動方案代號為「彈藥山」。

（本文出自《野小子特種部隊》，麥克．巴佐合（Michael Bar-Zohar）、尼希．米夏爾著，譚天譯，麥田出版，未經同意禁止轉載。） 分享 facebook 規畫這項行動的人員，還從一處意想不到的地方獲得一大「奧援」：伊朗。一九七九年爆發的伊斯蘭教革命，使伊朗從美國的親密盟友變成美國的死對頭。以色列原與美國政府簽有供應F-16戰機的協定，但由於美國的其他「客戶」享有優先權，所以F-16戰機運交以色列的日期仍然遙遠。但在德黑蘭發生革命之後，F-16戰機運交伊朗的原訂計畫取消，白宮於是同意將這批戰機轉交以色列。

事實證明，F-16比以色列空軍其他飛機更適合這項出擊伊拉克的任務。根據這項計畫，八架F-16執行攻擊，八架F-15戰機則負責護送，並作為空中指揮站之用。以色列在奈吉夫沙漠建造了一個反應爐模型，祕密展開飛行員與機組人員的任務演練。國防軍參謀長艾坦也親臨參與其中一次模擬攻擊，從領航員座位上進行觀察，看準備工作是否合乎預期。模擬攻擊結束後，艾坦將軍一言不發，坐進他的小飛機返航。拉塞上校坐在他旁邊，迫切想知道長官的意見，但艾坦一直悶聲不響。

拉法葉．「拉佛」．艾坦不僅是以色列著名的悍將；這位總是雙脣緊閉的硬漢也是蘇巴尼（Subotnik）教派的後裔。蘇巴尼是俄羅斯農民組成的一個教派，於十九世紀結束時皈依猶太教，移民到巴勒斯坦。這批蘇巴尼移民在加利利定居，後來成為以色列最優秀的農人。拉佛也在特拉達辛（Tel Adashim）合作農村出生長大。他由於驍勇善戰很快在打擊軍與國防軍中展露頭角，但終其一生，他始終是一位橄欖農與木匠。拉佛身為第一批加入夏隆傘兵隊的軍官，在率領傘兵營參加米拉隘口之役、打響西奈之戰第一槍以後，獲得了在傘兵銀翼章鑲紅邊（表示戰鬥）的無上殊榮。他親歷以色列每一場大戰，曾在六日戰爭身負重傷；也曾帶領傘兵執行多次突擊任務，是贖罪日戰爭期間死守戈蘭高地不退、以色列最強悍的衛士。在一九七八年，這位沉默寡言的沙場老將繼摩塔．古爾後出任參謀長。

（本文出自《野小子特種部隊》，麥克．巴佐合（Michael Bar-Zohar）、尼希．米夏爾著，譚天譯，麥田出版，未經同意禁止轉載。）