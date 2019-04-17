首都防務升級 30公厘機砲型雲豹甲車今年進駐

2019-04-17 07:04 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部表示，陸軍司令部去年下達30公厘機砲型雲豹甲車生產的決心，計畫在今年量產撥交陸軍26輛、憲兵指揮部6輛，其餘252輛則於109-112年分年部署。憲兵指揮部裝憲營今年即可接裝新車，30機砲輪型甲車將進駐台北市，擔負中樞防衛任務。

國防部表示，雲豹30公厘機砲車每輛價值1億381萬6000元，軍備局生產製造中心及國家中山科學研究院107年已完成4輛30鏈砲型雲豹甲車試製作業，陸軍也於去年7到10月完成初期作戰測評驗證。確認各項功能、性能均符合作戰需求規範後，於12月12日下達量產決心，接續管制於108年-112年分年完成284輛接裝作業。

國防部說，30公厘機砲車型的雲豹甲車原規劃105年完成初期作戰測評，106年起執行量產，但軍備局生產製造中心採購國外30鏈砲等關鍵件未如預期，影響全案執行期程，陸軍依實需按程序修訂建案文件，展延全案期程；陸軍因此在107-108年編列50億7347萬2000元，執行初期作戰測評並下達量產決心，計畫在今年量產撥交陸軍26輛、憲兵指揮部6輛，其餘252輛則於109-112年分年部署。