中南美外交戰場失利軍事交流反升溫 神秘遠朋班運作首曝光

2019-04-17 06:36 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



我國外交戰場近期雖在中南美洲失利，丟失邦交國，但在當地的軍事交流仍然持續不綴，甚至有升溫現象。國防部長年在北投復興崗國防大學政戰學院校區辦理的遠朋班，召訓中南美洲友邦或友我非邦交國的軍、警、情、特人士來台，今年比去年人更多，且延長留台「訓期」，觸角還延伸到阿根廷、智利、哥倫比、秘魯、烏拉圭及西班牙等非邦交國。軍方首度對外說明這個神秘班隊的運作方式。

國防大學今年在情報預算中編列576萬7000元，比去年增列162萬元，引起立法院關切。軍方披露，這是為在北投復興崗舉辦的「遠朋複訓班」及「國際高階將領班」增加員額及訓期而增列預算。

據了解，復興崗的遠朋班，過去曾稱為遠朋國建班，由國防大學上將校長擔任班主任，但實際事務由上校執行長負責，近兩任執行長均為宏都拉斯官校畢業具西語專長的上校軍官。所謂複訓班召訓對象，就是第二次來華的高級軍官。

國防部向立法院解釋說，遠朋複訓班及國際高階將領班成立於民國95年，各班隊已施訓13期，完訓人數522人，召訓對象是各友邦友好國家現任要職或具發展潛力的政、軍、警要員。因為受到友邦歡迎，考量軍事外交影響力，兩個班隊員額及訓期都調增，由40人增加到60人，訓期由原3週增為4週。參訓學員訪華期間政、軍、文化、參訪所需交通、住宿、飲食、門票及保險都由我方支應。在台期間除拜會高層外，也了解我國國情、國防與兩岸關係等。

國防部說，邦交國學員完訓後，擔任國防部長、參謀總長、軍種司令或警政署長者眾，任要職期間大力支持我駐外館各項活動及相關協助，也對我國元首、重要人士出訪或僑民等提供安全戒護及交通服務。來台的各國高級軍官都會加入「復興崗校友會」，結合我國外館，推動軍事及民間交流活動。

國防部舉例，去年10月阿根廷前陸軍總司令蘇涅上將參訓國際高階將領班，返國後致力推動該國與我國駐阿根廷經貿辦事處雙邊互惠工作。國防部說，我外交工作雖面臨困境，但軍事外交仍有突破，今年預計召訓友邦及友我國家等11國60人，爭取國際間更多友我力量。除包括瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭及貝里斯等邦交國外，也將觸角延伸到阿根廷、智利、哥倫比、秘魯、烏拉圭及西班牙。