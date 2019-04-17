東引後年部署12座遙控火砲 下階段部署淡水河口

2019-04-17 06:25 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



繼海軍之後，陸軍司令部也決定在陸續在東引、金門、馬祖、澎湖及淡水河防等地區，部署以機砲為主的近程自動化防禦系統，民國110年先在東引完成部署。陸軍司令部說，這套系統是外島獨立作戰與中樞河防防衛戰力的關鍵，專打機帆船、小艇、傘兵、俯衝飛機與直升機。

除海軍將在烏坵部署這套以雙管20機砲為主的遙控火砲外，陸軍也表示，規劃在108-110年在東引地區建置6套近程自動化防禦系統，含雙管遙控槍塔12座、光電指揮儀6座、操控台6座，提供我守備部隊熾盛火力，支援沿岸第一線作戰，摧毀或限制敵部隊行動。

但立法院質疑，近程自動化防禦武器系統由中科院採購三套武器設備含一組聯合指揮管理系統，今年（108年）編列預算高達3億9000萬餘元，但其中機砲、砲座、遙控系統等均為國軍現有或預算所支持及研發的關鍵項目，裝備採購顯有浮報、重複投資之嫌。

陸軍解釋說，這項岸置裝備已經海軍107年7月間作戰測評合格，並已建置在烏坵使用，屬成熟品項。

陸軍表示，陸軍第一階段籌購6套近程自動化防禦系統，分3年獲得，預算金額7億2524萬元，108年的3億9814萬4000元用來建構陣地工程，執行槍塔、操控台、光電指揮儀與聯合操空系統的生產及組裝。預計在110年進行武器系統陣地安裝與動態射擊驗證。

陸軍說，近程自動化防禦武器系統海軍選擇以單位原有20機砲擔任武器選擇，陸軍則為全新採購機砲。一座雙管遙控槍塔要價2045萬9000元，此案需求12座，含三年備份件。

陸軍司令部表示，經中科院承製能量評估及第一階段執行進度，規劃民國111年度起，於金、馬、澎及淡水河防等地區，實施第二階段建置。