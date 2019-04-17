AIT內湖新館 美國國徽懸主體大樓穿堂

2019-04-17 06:12 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



美國在台協會（AIT）宣布，內湖新館將於今年5月6日啟用。不少民眾注意到，新館主建築迎賓穿堂上，有一巨大鑄鐵的美國國徽，園區裏也設有升旗桿，啟用後顯然將依往例升美國國旗。

AIT發言人孟雨荷日前首度以官方身份證實，自從2005年起，派駐AIT的美國政府人員就有現役軍人，包括陸軍、海軍、空軍與陸戰隊。美國在台協會台北辦事處（AIT／T）內設有「安全合作組」與「聯絡事務組」，由現役美軍負責台美軍事交流事宜的「公開秘密」，轉成為檯面事務。

AIT金湖路新館的主體大樓建築，矗立在小丘上，外側四面圍牆後，仍有須費勁攀爬的斜坡縱深，並搭配銳利蛇籠鐵網，無法直接進入主體建築。 唯一進出的車道，比照美方軍事設施，車道是一條由下而上的斜坡，設有哨亭，可居高臨下、辨識、箝制車輛。園區後側有碉堡式強化結構的通道，通往園區另一側的大湖街，人員可快速疏散至大湖公園內。