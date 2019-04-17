AIT內湖新館 美國國徽懸主體大樓穿堂
美國在台協會（AIT）宣布，內湖新館將於今年5月6日啟用。不少民眾注意到，新館主建築迎賓穿堂上，有一巨大鑄鐵的美國國徽，園區裏也設有升旗桿，啟用後顯然將依往例升美國國旗。
AIT發言人孟雨荷日前首度以官方身份證實，自從2005年起，派駐AIT的美國政府人員就有現役軍人，包括陸軍、海軍、空軍與陸戰隊。美國在台協會台北辦事處（AIT／T）內設有「安全合作組」與「聯絡事務組」，由現役美軍負責台美軍事交流事宜的「公開秘密」，轉成為檯面事務。
AIT金湖路新館的主體大樓建築，矗立在小丘上，外側四面圍牆後，仍有須費勁攀爬的斜坡縱深，並搭配銳利蛇籠鐵網，無法直接進入主體建築。 唯一進出的車道，比照美方軍事設施，車道是一條由下而上的斜坡，設有哨亭，可居高臨下、辨識、箝制車輛。園區後側有碉堡式強化結構的通道，通往園區另一側的大湖街，人員可快速疏散至大湖公園內。
對於AIT在台新館是否有「安全合作據點」的條件或意涵，代表處新館內是否有任何軍事設施？是否具備在緊急狀況下，撤退美國人士及眷屬地點的功能？記者數年前曾提問AIT請示華府後，始終未曾回應。如今啟用在即，包括新館軍事人員活動與屬於美國國體徽誌的設立，顯示美方已刻意舖陳美台友好的氣氛。
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