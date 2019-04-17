影／薛瑞福談美對台軍售 應對陸威脅

2019-04-17 03:36 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國國防部印太事務助理部長薛瑞福16日在華府表示，美國政府就「F-16型機訓練案」進行知會國會程序，符合台灣關係法；薛瑞福並指出，美方基於中國大陸的威脅，向台灣提供防禦性武器。

智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）16日舉行探討如何平衡歐盟與美中關係的研討會，薛瑞福（Randall Schriver）與會討論並接受提問。

記者於會中詢問薛瑞福，共機頻擾台，美國國防部是否將採取更多行動以維持區域穩定？薛瑞福回應，美方採取較長遠的方式，以幫助台灣維持一定程度的自衛能力。

薛瑞福接著說，美國政府昨天已就5億美元F-16型機訓練案知會國會，美台透過台灣關係法建立安全夥伴關係，協助台灣並應對特殊事件，但更廣泛的是協助台灣的嚇阻能力。

記者會後追問薛瑞福，他回應時主動提及軍售案，是否指美方對台軍售是為應對中方的挑釁行為？薛瑞福表示，他提到F-16型機訓練案知會國會程序，這符合台灣關係法，即美方將向台灣提供防禦性武器與服務，以支持台灣合理的自衛所需。

薛瑞福指出，根據美國的法律，美方向台灣提供（防禦性武器與服務）是基於來自中方的威脅。

美國國防安全合作局（Defense Security Cooperation Agency）15日發布新聞稿指出，國務院決定批准可能對台軍售案，以繼續為目前在亞利桑那州路克空軍基地的F-16戰機提供飛行員培訓計畫與維護及後勤支援，估計計畫費用為5億美元。