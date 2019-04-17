親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鼓吹武統拒入境
郭董擬參選總統
2020誰來選總統
韓國瑜赴美訪問
藍綠布局拚立委
非洲豬瘟拉警報
政治
軍事
綜合

影／薛瑞福談美對台軍售 應對陸威脅

2019-04-17 03:36聯合報 記者張加╱即時報導

美國國防部印太事務助理部長薛瑞福16日在華府表示，美國政府就「F-16型機訓練案」進行知會國會程序，符合台灣關係法；薛瑞福並指出，美方基於中國大陸的威脅，向台灣提供防禦性武器。

智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）16日舉行探討如何平衡歐盟與美中關係的研討會，薛瑞福（Randall Schriver）與會討論並接受提問。

記者於會中詢問薛瑞福，共機頻擾台，美國國防部是否將採取更多行動以維持區域穩定？薛瑞福回應，美方採取較長遠的方式，以幫助台灣維持一定程度的自衛能力。

薛瑞福接著說，美國政府昨天已就5億美元F-16型機訓練案知會國會，美台透過台灣關係法建立安全夥伴關係，協助台灣並應對特殊事件，但更廣泛的是協助台灣的嚇阻能力。

記者會後追問薛瑞福，他回應時主動提及軍售案，是否指美方對台軍售是為應對中方的挑釁行為？薛瑞福表示，他提到F-16型機訓練案知會國會程序，這符合台灣關係法，即美方將向台灣提供防禦性武器與服務，以支持台灣合理的自衛所需。

薛瑞福指出，根據美國的法律，美方向台灣提供（防禦性武器與服務）是基於來自中方的威脅。

美國國防安全合作局（Defense Security Cooperation Agency）15日發布新聞稿指出，國務院決定批准可能對台軍售案，以繼續為目前在亞利桑那州路克空軍基地的F-16戰機提供飛行員培訓計畫與維護及後勤支援，估計計畫費用為5億美元。

國務院官員16日透過電子郵件以背景說明方式回覆本報記者指出，此案符合台灣關係法，以及美方對台維持足夠自衛能力的支持；美方長期以來基於美中三公報與台灣關係法的「一中政策」不變。該官員並表示，此軍售案不包括銷售新型F-16戰機。

美國國防部印太事務助理部長薛瑞福16日在華府智庫談及對台軍售案。華盛頓記者張加／...
美國國防部印太事務助理部長薛瑞福16日在華府智庫談及對台軍售案。華盛頓記者張加／攝影
分享

薛瑞福F-16台灣關係法
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

共機繞台後 美國務院批准5億美元對台軍售

2019-04-16 23:44

感謝美國 蔡總統：軍售案來得及時

2019-04-17 02:05

5月萬安演習 將有「飛彈來襲」簡訊

2019-04-17 00:31

隔海互嗆！國台辦：停止汙衊 陸委會：令人不齒

2019-04-17 00:04

共機繞台…美指北京片面改變現狀

2019-04-17 00:00

美批准對台軍售 國務院：美支持台維持足夠自衛能力

2019-04-16 22:33

共機繞台 美國務院：北京片面改變現狀 不利區域穩定

2019-04-16 22:05

共機擾境頻繁 國防部籲支持機艦維修升級預算

2019-04-16 12:26

萬安防空演習5月啟動 手機將接收彈道飛彈來襲預警

2019-04-16 11:35

國防部：台美是堅實戰略盟友 未來合作會越緊密

2019-04-16 11:30

美批准對台軍售時機 國安人士：具兩大意義

2019-04-16 11:30

空軍已就我駐美F-16機隊搬遷土桑基地編列預算

2019-04-16 10:50

美國務院批准對台灣軍售 外交部表示歡迎及感謝

2019-04-16 10:08

美批准軍售案 蔡英文：盼進一步穩定強化空軍品質

2019-04-16 10:06

美國務院批准5億美元對台軍售案 延繼F-16培訓及後勤

2019-04-16 06:01

郭台銘：國防靠美靠不住

2019-04-16 01:01

共軍海空大肆擾台 蔡總統批挑戰台海穩定

2019-04-16 00:55

我促陸「停止惡意挑釁」共軍喊「年度正常計畫」

2019-04-16 00:38

觀察站／共機秀肌肉 敲山震虎警告台美

2019-04-16 00:34

共軍轉型「遠征型空軍」 我應補強東南部戰力

2019-04-16 00:22

共機又繞台 國民黨：蔡總統應嚴肅面對兩岸關係惡化

2019-04-15 23:26

【即時短評】共機又繞台 目的為何？有什麼新哏？

2019-04-15 23:09

獨／日本發布共機繞台照 暴露中共空軍新戰術

2019-04-15 22:48

共機演訓大言不慚 陸委會：共軍稱有利和平令人不齒

2019-04-15 21:36

回應共機繞台 蔡英文：國土主權寸步不讓

2019-04-15 21:02

共軍繞台針對AIT活動 相關人士：周延設計，挑釁意味濃

2019-04-15 19:10

共機又繞台 總統府：挑戰區域現狀不負責任

2019-04-15 19:02

中共軍機又繞台 蔡總統：挑戰台海及區域穩定

2019-04-15 18:51

共軍繞台針對AIT活動？ 莫健：威脅區域穩定及兩岸關係

2019-04-15 18:47

5月29日漢光演習期間 海空軍將在東部外海大操演

2019-04-15 16:37

共機航經東部空域繞台 我F-16戰機緊急升空監控

2019-04-15 15:40

台灣關係法40年慶祝酒會 統派團體館外抗議

2019-04-15 15:35

國軍斥資400億 採購M1A2戰車

2019-04-15 14:23

400億買新戰車與救濟車 固守台版奧馬哈沙灘

2019-04-15 12:08

國防預算明年攀高 人員維持費比率卻下降

2019-04-15 12:07

空軍戰機服役逾廿年 專家：美軍更高齡仍是主力

2019-04-15 12:04

【重磅快評】「投誠方便麵」背後的「誠實棒棒糖」

2019-04-15 10:32

史上最強「老母雞」熄火22年還活著 就為讓下一代凌空…

2019-04-15 08:00

國防預算8年後突破4000億 國防部說話了

2019-04-14 22:05
看更多

熱門文章

蔡小牙籤、賴豬八戒？韓國瑜連珠砲 最嗆是這句

2019-04-16 09:00

是否參選總統？ 郭台銘：這幾天做決定

2019-04-16 08:43

郭董飆罵回答問題沒看人 蕭美琴道歉：不是故意冒犯

2019-04-16 12:52

林靜儀批郭董用罵蕭美琴刷知名度 網友回酸

2019-04-16 15:05

韓國瑜砲轟大巨蛋沒處理好 柯Ｐ認同：他講得對

2019-04-16 11:38

凸顯鬼混論？謝金河：韓國瑜為何用人均GDP讀台灣經濟

2019-04-16 07:46

郭台銘若當總統 學者：他受得了嗎？

2019-04-16 10:26

影／呼籲軍公教！韓國瑜：邪門歪道的命令 不要配合

2019-04-16 18:24

哽咽盼五代同堂 郭台銘：台灣需要安定和平環境

2019-04-16 11:16

角逐2020總統大位？ 郭台銘鬆口：這兩天決定

2019-04-16 09:35

蔡賴之爭 孫大千：民進黨為捍衛小英不惜犧牲民主價值

2019-04-16 09:26

阿扁氣色佳 醫師神辯護「只好了政治這塊」 藍營快抓狂

2019-04-16 10:00

談我的高雄之路 韓國瑜史丹福大學演講全文

2019-04-16 07:02

郭台銘若選總統 連勝文：民進黨會比韓國瑜選更頭痛

2019-04-16 21:27

韓冰姊弟 為何曾讓李佳芬決定「把自己關廁所」

2019-04-16 08:00

郭台銘考慮選總統 妻子曾馨瑩：不贊成

2019-04-16 12:21

影╱被郭董飆駡 蕭美琴現身這樣回應

2019-04-16 17:34

美國務院批准5億美元對台軍售案 延繼F-16培訓及後勤

2019-04-16 06:01

【重磅快評】藍憂解？郭台銘急行軍 韓國瑜變辣台哥

2019-04-16 18:44

宣布參選2020？ 郭台銘周三早到板橋慈惠宮參拜

2019-04-16 23:23

楊應超：如果郭台銘參選 將有四大優勢

2019-04-16 19:07

【重磅快評】最愛開工典禮的蔡政府這次怎麼靜悄悄？

2019-04-16 14:41

新「著作權法」三讀通過 「追劇神器」喪鐘響起？

2019-04-16 11:10

影／郭董爆氣為那椿？原來是蕭美琴「回問題不看我」

2019-04-16 18:02

郭台銘是否為黨員成羅生門？國民黨：未通知郭重登記

2019-04-16 13:00

郭台銘選總統？他的起家厝在這 月租竟只要7500

2019-04-16 15:52

影／郭台銘選總統強壓群雄？韓：震撼人心 柯：跟我無關！

2019-04-16 17:41

郭台銘選總統？民調顯示：小輸韓國瑜、打平柯文哲

2019-04-16 13:12

郭董考慮參選 韓國瑜：模特兒上台 誰身材好一覽無遺

2019-04-16 14:21

震撼彈！黨內勸進選士林北投立委 羅智強評估中

2019-04-16 09:36

蔡英文拚連任 前嘉義市社大校長呼籲英派放台灣一馬

2019-04-16 10:12

郭台銘到底是不是黨員 國民黨傻傻搞不清楚

2019-04-16 12:22

郭台銘選不選總統？ 半年來5大動作引高度關注

2019-04-16 11:18

空軍已就我駐美F-16機隊搬遷土桑基地編列預算

2019-04-16 10:50

郭董應該要出來！阿土伯：我要捐2000萬助選基金

2019-04-16 15:34

郭台銘考慮參選總統 王丹：台灣選舉之精彩全宇宙第一

2019-04-16 17:09

木造古蹟失火怎麼辦？千萬不能噴水柱

2019-04-16 16:25

影／為了「賴清德的妹妹」 民進黨立委初選這兩人又槓上

2019-04-16 21:32

郭董擬參選震撼彈 韓國瑜：從愛情文藝片變武俠片

2019-04-16 23:28

郭台銘若選總統？羅智強：民進黨打韓國瑜都成了空包彈

2019-04-16 11:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top