美批准對台軍售 國務院：美支持台維持足夠自衛能力

2019-04-16 22:33 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國國防安全合作局15日發布新聞稿指出，國務院批准對台軍售案。圖為中華民國與美國國旗。本報資料照片 分享 facebook 美國國務院批准對台軍售案，以繼續為目前路克空軍基地的F-16戰機提供飛行員培訓計畫與維護及後勤支援，並已通告國會；國務院官員表示，此通告符合台灣關係法，以及美方對台維持足夠自衛能力的支持。

國務院官員16日透過電子郵件以背景說明方式回覆本報記者指出，美方長期以來基於美中三公報與台灣關係法的「一中政策」不變。

該國務院官員並表示，此軍售案不包括銷售新型F-16戰機。

美國國防安全合作局（Defense Security Cooperation Agency）15日發布新聞稿指出，國務院決定批准可能對台軍售案，以繼續為目前在亞利桑那州路克空軍基地的F-16戰機提供飛行員培訓計畫與維護及後勤支援，估計計畫費用為5億美元。

美國國防部前官員包士可（Joseph Bosco）表示，他認為華府對台軍售正朝向常態化，就像美艦航經台海執行航行自由行動一樣；希望這訊息可以傳達給北京，即其言行導致它與美國和國際社會發生衝突。

旅美「台海安全研析中心」主任梅復興接受電訪指出，這次並非裝備案，而是延續的訓練案，評估可能美國政府想把相對沒有敏感性的東西先通告國會，對北京的刺激較低。