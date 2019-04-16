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共機繞台 美國務院：北京片面改變現狀 不利區域穩定

2019-04-16 22:05聯合報 記者張加╱即時報導

中共15日派出多架軍機繞台，美國國務院官員16日對此表示，美方反對任何一方片面採取行動改變現狀；北京片面改變現狀的行為不僅有害，也不利於區域穩定。

國務院一名發言人16日透過電子郵件以背景說明方式回覆本報記者指出，美國反對任何一方片面採取行動改變現狀，包括任何以武力或其他形式的脅迫手段。

發言人表示，北京片面改變現狀的行為不僅有害，也不利於區域穩定，反而破壞數十年來促成和平、穩定與發展架構。

他並引用國安顧問波頓日前的推文指出，「中國軍事挑釁無法贏得台灣民心，只會讓重視民主的人更鞏固自己的決心。台灣關係法和美國的承諾皆清楚明確。」

國務院發言人說，北京應停止其脅迫手段，並恢復與台灣民選政府對話。

該發言人指出，基於台灣關係法，任何企圖以非和平方式來決定台灣前途的舉動，包括使用經濟抵制及禁運手段在內，為美國嚴重關切。

國務院也重申，台灣是可信賴的夥伴、民主政治典範，也是世界一股良善的力量；美方敦促中國大陸放棄對台灣人民安全、社會、經濟制度的脅迫。

我國國防部15日宣布消息指出，共軍包括轟6K轟炸機、運8電戰機、空警500預警機、Su-30戰鬥機、殲11戰鬥機等各式機種，中午由大陸南部陸續出海，向東南穿越巴士海峽飛到台灣東方，實施遠海長航。隨後除轟6K繼續北上，經宮古海峽、東海飛返原駐地之外，其他飛機則循巴士海峽原路飛返。

共機殲-11。 圖／新華社
共機殲-11。 圖／新華社
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