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共機擾境頻繁 國防部籲支持機艦維修升級預算

2019-04-16 12:26聯合報 記者洪哲政╱即時報導

中共空警500、轟6K、運8、蘇愷30及殲11等各型機多架，昨日中午由中國大陸南部陸續出海，飛經巴士海峽朝東南航向西太平洋進行遠海長航訓練，除轟6K續向北經宮古水道飛返駐地外，餘共機循原航線飛返駐地，我F-16戰機曾緊急升空監控。國防部發言人陳中吉上午表示，這是共軍典型的文攻武嚇，而國軍機艦為確保國家安全產生耗損，需要維修及升級，呼籲支持相關預算。

國防部上午舉行記者會，陳中吉表示，針對共機近期包括昨天的軍事行動，都搭配輿論戰，是典型文攻武嚇作為。他表示，中共機艦在我國海域周邊的各項動態，基於保衛國土與捍衛主權、保障中華民國國民生存發展安全福祉等，國軍義無反顧。對於周邊海空域情況，國軍會利用聯合情監偵進行監空，或由在空機與地面戰機緊急升空，捍衛空域，保障海疆。

陳中吉話鋒一轉表示，「對於機艦耗損是一定的」，他說，國防部因此編列相關預算，近日提供立法院的報告已向國人說明，為捍衛國家安全，這些投資包含後續零附件維修與升級，無非都是為確保國家安全，讓這些機艦維保都能達到國防部部頒妥善率，以捍衛國家安全無虞。

空軍司令部向立法院表示，空軍現役16型各式航空器中，12型機服役已超過20年以上，均屆中、後壽期，面臨零附件經久使用產生可靠度下降、故障率增高等情況，主力的F-16戰機故障率成長約30%，今年耗資25億餘元採購零附件維持妥善，幻象2000-5戰機故障也逐年成長42%，得花43億餘元買零附件維持妥善。

中共空警500、轟6K、運8、蘇愷30及殲11等各型機多架，昨日中午由中國大陸南...
中共空警500、轟6K、運8、蘇愷30及殲11等各型機多架，昨日中午由中國大陸南部陸續出海，飛經巴士海峽朝東南航向西太平洋進行遠海長航訓練，除轟6K續向北經宮古水道飛返駐地外，餘共機循原航線飛返駐地，我F-16戰機曾緊急升空監控。國防部發言人陳中吉上午表示，這是共軍典型的文攻武嚇，而國軍機艦為確保國家安全產生耗損，需要維修及升級，呼籲支持相關預算。記者洪哲政／攝影
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