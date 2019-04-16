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萬安防空演習5月啟動 手機將接收彈道飛彈來襲預警

2019-04-16 11:35聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部全民防衛動員室主任韓岡明上午表示，為提高敵情意識，熟練防空作為，國防部將在5月27日至30日間，區分北、中、南、東部、澎湖、金門、馬祖等7個地區，進行「軍民聯合防空萬安42號演習」，屆時民眾手機將收到針對「彈道飛彈」來襲預警的「空中威脅告警系統」簡訊。

國防部上午舉行記者會，韓岡明表示，萬安42號演習將結合國軍年度漢光35號演習期程辦理，採有預告、分區同時段方式，於13時30分至14時，實施30分鐘防情傳遞、警報發放、人車避難疏散、交通管制及戰災搶救演練。他提醒，去年有民眾著恐龍裝在演習期間出沒街頭，遭法院判罰6萬元，呼籲民眾遵守演習管制規定。

韓岡明表示，今年「軍民聯合防空萬安42號演習」針對警報發放有三種方式，包括警報聲號、災防告警系統（PWS）及空中威脅告警系統，空中威脅告警系統去年曾在台東進行模擬測試，當時涵蓋區域並不理想，去年漢光演習期間曾針對台北、台中、高雄進行測試，今年會全面全區域來發放，測試涵蓋率與接收狀況，呼籲民眾收獲簡訊不需驚慌，希望明年民眾不但能聽到防空警報聲號，也能同時收獲簡訊，進行應變。

至於這項飛彈預警是針對敵機臨空投放的炸彈或是中長程彈道飛彈，韓岡明表示，簡訊是針對彈道飛彈示警。

國防部全民防衛動員室主任韓岡明上午表示，為提高敵情意識，熟練防空作為，國防部將在...
國防部全民防衛動員室主任韓岡明上午表示，為提高敵情意識，熟練防空作為，國防部將在5月27日至30日間，區分北、中、南、東部、澎湖、金門、馬祖等7個地區，進行「軍民聯合防空萬安42號演習」，屆時民眾手機將收到針對「彈道飛彈」來襲預警的「空中威脅告警系統」簡訊。記者洪哲政/攝影
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國防部全民防衛動員室主任韓岡明(右)上午表示，為提高敵情意識，熟練防空作為，國防...
國防部全民防衛動員室主任韓岡明(右)上午表示，為提高敵情意識，熟練防空作為，國防部將在5月27日至30日間，區分北、中、南、東部、澎湖、金門、馬祖等7個地區，進行「軍民聯合防空萬安42號演習」，屆時民眾手機將收到針對「彈道飛彈」來襲預警的「空中威脅告警系統」簡訊。記者洪哲政/攝影
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漢光演習彈道飛彈國防部
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