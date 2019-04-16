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空軍已就我駐美F-16機隊搬遷土桑基地編列預算

2019-04-16 10:50聯合報 記者洪哲政╱即時報導

美國國防安全合作署發出新聞稿，公布美國國務院批准對台北經濟文化代表處所提5億美元軍售交易，將延續執行我國F-16戰機飛行員與機隊，在亞利桑納州路克（Luke）空軍基地的訓練、維修與後勤支援。空軍司令張哲平日前赴美訪問路克基地，與台美兩軍飛官合影。空軍司令部戰訓處部訓組長潘東櫸證實，空軍已編列搬遷費用，我駐路克基地21中隊將遷至土桑國民兵基地（Tucson Air Force Base）繼續訓練。

國防部上午舉行例行記者會，發言人陳中吉表示，美國基於台灣關係法與對台六項保證，提供中華民國相關軍事合作方案，此案屬於持續案，對我國戰機後勤與戰技熟稔都具備正面效益，有助區域安全與台海和平，顯示台美堅實戰略盟友關係，兩國合作將愈加緊密。他表示，相關預算將自明年起分年編列，經立法院審議。

我國定期派出F-16戰機飛行員，至美國亞利桑那州路克基地受訓，基地還有新加坡受訓單位，但該基地將換裝F-35戰機，因此美方為我飛行員另覓受訓地點。空軍曾表示，美方已安排我方受訓人員在2019年底前，遷至土桑國民兵基地繼續訓練。

我國當年向美國採購150架F-16A/B戰機，美軍生產序號是93-0702至93-0851，包括120架單座A型機（本軍序號6601至6720）、30架雙座B型機（本軍序號6801至6830）。其中有超過一成（16架）留在美國，並未返台服役。它們的產權雖屬我國，但卻隸屬於美國空軍單位，外觀也是一般美軍的塗裝。機尾的字母為「LF」，還漆上該中隊的綽號「Gambler」（賭徒）。

國防部今(16)日也表示，美國政府於美東時間4月15日下午，就「F-16型機訓練案」進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

國防部指出，美國基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續協助臺灣維持足夠之自衛能力，是維持區域穩定的基礎。美方提供我空軍「F-16型機訓練案」，有助於強化我國自我防衛能力，國防部對美方軍售決定，表示感謝。

空軍長期以來在美實施F-16型機高階戰術訓練，汲取美實戰經驗及先進戰術、戰法，實質提升空軍整體戰力，亦符合空軍訓練需求；空軍將循此訓練模式，持續在美訓練，以精實戰技發揮F-16型機之最大作戰效能，確保戰力不墜。

國防部進一步表示，此次軍售顯示美方對我國防安全的高度重視，臺美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護臺海及亞太區域之和平穩定。

空軍司令張哲平日前赴美訪問路克基地，與台美兩軍飛官合影。圖/空軍
空軍司令張哲平日前赴美訪問路克基地，與台美兩軍飛官合影。圖/空軍
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