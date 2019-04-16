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蔡小牙籤、賴豬八戒？韓國瑜連珠砲 最嗆是這句

美國務院批准對台灣軍售 外交部表示歡迎及感謝

2019-04-16 10:08聯合報 記者徐偉真╱即時報導

美國政府宣布對台軍售案，外交部今天表示，這是美國總統川普上任後連續第三度對台軍售，不僅顯示美方對我國防安全的高度重視，也彰顯台美在「印太戰略」下的堅實安全夥伴關係，外交部對美方軍售決定表示誠摯歡迎，也對美國在台美共同紀念《台灣關係法》立法40周年之際，以具體作為履行該法及「六項保證」對我安全承諾表達由衷感謝。

外交部表示，川普上任之後發布國家安全戰略報告，確立美國國家安全戰略，再次確認美國在台灣關係法下對台安全承諾，台美雙方之後也不斷在美國的「自由與開放印太地區」架構下強化區域安全夥伴關係，美方不僅重視我國的軍購需求，也與國軍進行密切軍事交流，並助我強化不對稱及創新戰力，兩國已建構堅強的安全夥伴關係。

外交部表示，美國政府對台軍售，除將進一步強化台灣的防衛能力外，也將在武器使用訓練、後勤維修、戰術交流、情報交換等領域，進行緊密合作。這也是美國政府進行「軍售常態化」之後的首度軍售，別具雙邊安全合作意義。

外交部表示，這次軍售內容亞歷桑那州路克空軍基地的訓練案，對於台灣F-16戰機飛行員的高階與高強度作戰訓練極為重要，在路克基地訓練結束的飛行員返台後，即成為我國空軍新進飛行員的教官，傳承路克基地的訓練成果。這是台美空軍合作的最重要平臺與最關鍵指標。

外交部表示，近來中國一再以派遣軍機穿越台灣海峽等挑釁行徑破壞區域和平及穩定，並在東海、南海耀武揚威，已引起鄰近國家的憂慮，台灣作為印太區域中負責任的利害關係者，也站在中國對外擴張的最前線，承受最龐大的政、軍壓力，在區域穩定及繁榮上扮演關鍵角色，台灣將持續負起責任，增加對國防的投資，強化自我防衛能力，以堅強的國防捍衛區域的和平與穩定。

外交部表示，我政府感謝美國行政與立法部門一致重視及支持強化台美在「印太戰略」下的安全夥伴關係，未來將持續加強自我防衛能力，並鞏固與美國的安全夥伴關係，共同對印太區域的長遠和平穩定做出貢獻，並捍衛以規則為基礎的國際秩序。

美國國務院批准對台5億美元F-16後勤交易。美聯社
美國國務院批准對台5億美元F-16後勤交易。美聯社
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外交部軍售空軍
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